Ovoga vikendaje bioekstremnog sporta.okupilo je više odiz, a najveći broj profesionalnih sportaša prijavljen je u BMX kategoriji - njih čak 44. U Osijeku su tako ovoga vikenda boravili predstavnici BMX reprezentacija izOna najzapaženija bila je kineska reprezentacija koju je na Pannonian Challengeu predvodio jedan od najpoznatijih BMX sportaša svijeta,. Trenersku ulogu objeručke je prihvatio, a s ponosom govori o imenima koja se nalaze u top 5 BMX sportaša i sportašica svijeta, među kojima je i olimpijska pobjednica u BMX kategorijiDhers ističe i činjenicu kako je Pannonian Challenge jedno odnatjecanja u ekstremnim sportovima, ne samo u Europi već u svijetu, a upravo se time Osijek i regija stavljaju na kartu BMX sportaša i sportašica. Ovogodišnje izdanje Pannonian Challengea održalo se tjedan dana prije Svjetskog kupa u BMX-u u francuskomU BMX pro ženskoj kategoriji pobjedu je odnijela olimpijka. Drugo mjesto pripalo je, dok je broncu osvojilaTako su predstavnice kineske reprezentacije pokazale zašto su bile favoritkinje ovoga natjecanja.” - izjavila je pobjednicaU žestokoj konkurenciji u BMX pro muškoj kategoriji 24 sportaša završilo je u, ali jedan od njih je bio najbolji. Pobjedu je ove godine odnio najpoznatiji hrvatski BMX reprezentativac. Srebrna medalja otišla je u rukedok je brončanu medalju osvojio.” - izjavio je Ranteš nakon dodjele medalja.Petak je bio obilježen kišom, ali su natjecanja uuspješno održana. U amaterskoj kategoriji pobijedio je, a iza njega bili suiz Srbije. U profesionalnoj konkurenciji slavio jeiz Mađarske. Drugo mjesto pripalo jeiz Njemačke dok je broncu odnioiz Bugarske koji je ujedno i napravio najbolji trik natjecanja:Posljednji dan donio jeu amaterskoj i pro kategoriji. U INLINE amaterskoj kategoriji slavila jeiz Mađarske, isprediz Hrvatske. U INLINE PRO kategoriji najbolji je bioiz Slovenije, drugo mjesto osvojio jeiz Mađarske dok je treći bioiz Zagreba. Gašparič je također izveo i najbolji trik natjecanja:Ukupni nagradni fond za sve 3 discipline ove je godine iznosio, a u dva sportska dana svoje su trikove publici pokazali i najmlađi u BMX junior kategoriji.Pannonian Challengea nije samo sportsko natjecanje već iali i ekonomsko događanje koje okuplja zajednicu, donosi pozitivnu energiju i doprinosi promociji grada i regije na međunarodnoj razini..” - izjavio je na dodjeli nagrada gradonačelnik Osijekai čestitao pokretačima, organizatorima i volonterima Pannoniana na entuzijazmu i trudu koji ulažu u razvoj ove priče.” - dodala je, novoizabrana županica Osječko-baranjske županije.Tako se tijekom subote održao i graffiti jam te brake dance session uz podršku ekipe izekipe, a posjetitelji su tijekom cijelog vikenda imali prilike pogledati i izložbu fotografija extremnog sporta autorate nastupe DJ-a –Pannonian Challenge ne bi bio jednakobez podrške koju već dugi niz godina ima od generalnog sponzora A1 Hrvatska. S njima ovo natjecanje uvijek nosi novu dimenziju ekstremnog doživljaja.“ - zaključila jeviša specijalistica za marketinške komunikacije i evente u A1 Hrvatska.Kao i dosad, ulaz na sve programe bio je, a Osijek se još jednom pokazao kao domaćin koji živi i diše” - poručuju organizatori uz pozivnicu na novo izdanje Pannonian Challengea iduće godine u Osijeku.