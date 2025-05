Osijek

ćepostati središte tehnološke inspiracije zahvaljujućiIT događaju, koji se održava u. Riječ je o predkonferencijskom događaju koji prethodi dugogodišnjoj konferenciji, a namijenjen je svima koji želes lokalnom IT zajednicom.Ovogodišnji program donosi– jedan posvećen tehnološkim temama, a drugi razvoju tzv. soft vještina. Kroz ukupnoobrađivat će se aktualne teme poput, dok će se u drugom dijelu programa govoriti o komunikaciji unutar timova, organizaciji posla, psihologiji rada i realnim uvjetima rada u IT sektoru. Takva kombinacija čini ovaj događaj izuzetno korisnim kako za one koji tek ulaze u svijet tehnologije, tako i za iskusne stručnjake željne razmjene znanja i iskustava.Događaj je nastavak niza uspješnih aktivnosti koje KulenDayz organizira tijekom cijele godine. Tako je prošle godine, tijekom glavnekoja se u Osijeku održava već 17 godina početkom rujna, u IT Parku po prvi put organiziran i– takođerdogađaj otvoren za širu zajednicu, kojim se dodatno naglasila važnost povezivanja IT-a s gospodarstvom i građanima.Program traje, ispunjen je praktičnim sadržajem i odlična je prilika za osobni i profesionalni razvoj u inspirativnom okruženju. Cijeli program događaja možete vidjeti ovdje Sudjelovanje je besplatno, no zbogmjesta potrebna je registracija putem službene web stranice događaja