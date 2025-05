Osječko-baranjske županije

Zahvaljujem svima koji su podržali naš program i viziju Osječko-baranjske županije te svojim glasom doprinijeli da danas preuzimamo ovu važnu i odgovornu dužnost. Naravno, zahvaljujem se i svima koji su obnašali dužnost prije mene, posebno gospodinu Mati Lukiću koji je u proteklih nešto više od godinu i pol dana obnašao dužnost zamjenika župana Osječko-baranjske županije i dužnost župana, a svakako i gospodinu Ivanu Anušiću koji je u protekla dva mandata vodio Osječko-baranjsku županiju kao župan

To je zapravo smjer kojim ću nastaviti raditi. U proteklom razdoblju u županiji su realizirani veliki i važni projekti, od kojih su pojedini obećani i čekani i više desetljeća, poput izgradnje Gospodarskog centra, Regionalnog distribucijskog centra OBŽ za voće i povrće, završetka Koridora Vc, ali i niz drugih vrijednih projekata i ulaganja u obrazovanje, u osnovno, srednje i visoko školstvo, u znanost, poljoprivredu, gospodarstvo, turizam, osobito u zdravstvo, u sve što se tiče poboljšanja kvaliteta života naših stanovnika

- Danas imamo dobar i kvalitetan partnerski odnos sa svim jedinicama lokalne samouprave, a to ćemo svakako i nastaviti. U mandatu, koji danas službeno započinje, planiramo odmah početi raditi i na novim programima i projektima koje smo si zadali i u izbornom programu. Na prvom mjestu je realizacija Kliničkog bolničkog centra Osijek, za koji vrlo brzo očekujemo odluke Vlade Republike Hrvatske o financiranju izgradnje i početak postupka nabave za njegovu izgradnju. Osim toga, jedan od programa koje ćemo pokretati od strane Osječko-baranjske županije je program nove stambene politike, izgradnja obiteljskih kuća i višestambenih zgrada za mlade obitelji i za povratak iseljenih. Druga tema je svakako revitalizacija rada mlinova te najavljujem izmjenu programa poljoprivrednih mjera gdje ćemo subvencionirati početak rada mlinova kako bi naše žitarice prerađivali u brašno, a u sljedećem koraku i u prehrambene proizvode. Planiramo i velika ulaganja u dogradnju i izgradnju osnovnih škola kako bismo uveli jednosmjensku nastavu, no to su samo neke od stvari koje ćemo početi raditi već u ovom mjesecu