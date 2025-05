Sportski program

Bilo je zahtjevno voziti nakon ovakvih vremenskih neprilika, bili smo pažljivi. Dobro je što smo uopće uspjeli odvesti i zahvalni smo organizaciji što nam je to omogućila. Ovdje sam već 6. godinu, no ova je definitivno najteža do sada. Svakako se vidimo i iduće godine, trudit ću se ne razočarati publiku i obraniti titulu



Subota na Pannonianu u znaku BMX-a

Tekst: Mirna Šmit

Foto: Marin Stupar

ovoga petka pratila je kiša gotovo cijeli dan, no unatočdio natjecanja je održan. Tako su svoje vožnje odradili natjecatelji uU SKATE amaterskoj kategoriji prvo mjesto osvojio je. Drugi je bio, a bronca je otišla u rukePobjedu u pro kategoriji odnio je, na drugom mjestu je, a najbolji trik napravio jekoji je ujedno osvojio i treće mjesto na natjecanju..” - izjavio je DessewffyOve godine na natjecanje je prijavljenoiz sve tri kategorije, a najveći broj profesionalnih sportaša prijavljeno je u BMX kategoriji - njih čak 44.Tijekom cijele subote moći ćete uživati u trikovima najbolji sportaša i sportašica svijeta u. Zagrijavanje za natjecanje počinje već od 8.30 sati ujutro, a finale za žensku kategoriju najavljeno je za 15.30 dok će finale u muškoj kategoriji biti od 17. 30 sati.Dodjela nagrada planirana je za 19.45. u skate parku.Subotu na Pannonianu zaokružit će ikoji kreće odmah nakon dodjele nagrada, a za DJ pultom bit ćeiz Zagreba teiz Osijeka.Natjecanje u INLINE kategoriji prebačeno je za nedjelju od 10 sati ujutro.