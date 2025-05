grmljavinskog nevremena

Foto: Osijek031.com

Kao što je već bilo i najavljeno, sinoć je došlo dopraćenozaprimio je više dojava građana oobiteljskih kuća tena cestu, a na području Čepina došlo je i doiz kanala tes kanalizacijom lokala u Osijeku.Kako je izvijestilo, zbog veće količine kiše koja je tijekom noći pala na području općinedošlo je dobetonskog mosta na LC 41018 na izlazu iz naselja Čečavac prema naselju Jeminovac te je navedena prometnica zatvorena za sav promet u sva naselja može se doći preko državnih cesta DC 38 i DC 51.Pogledajte što je snimio helikopter hitne ovdje ? Pred nama je napokon. Još danas će biti, ponegdje obilnom. Jutarnja temperatura do, a dnevna doZa danas je upaljenkoji se odnosi na grmljavinsko nevrijeme.U subotu će biti djelomice, ali i toplije. Jutarnja temperatura do, a dnevna doZa nedjelju prognostičari najavljuju. Jutarnja temperatura do, a dnevna do