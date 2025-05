Međunarodni dan biološke raznolikosti

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek

LIFE RESTORE for MDD

Hrvatskoj, Mađarskoj i Sloveniji

Međunarodni dan biološke raznolikosti

LIFE RESTORE for MDD

Europske unije

Hrvatskoj, Mađarskoj i Sloveniji

riječnih krajolika

Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

intenzivnih

Hrvatskoj, Austriji i Sloveniji

Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u RH

Zeleni Osijek

Hrvatske vode, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (FAZOS) te Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

Za osječku regiju, mjere obnove donose ne samo ekološke koristi, već i mogućnost za edukaciju i jačanje povezanosti lokalnih zajednica s njihovom prirodnom baštinom. Obnavljajući riječna i vlažna staništa, projekt LIFE RESTORE for MDD pomaže osigurati da biološka raznolikost ostane živi dio krajolika – za prirodu i ljude

Jasmin Sadiković

Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije

najveću inicijativu obnove

Mura-Drava-Dunav

29 lokacija

Tekst i foto: Zeleni Osijek

Nai ostali partneri na projektupoduzimaju ključan korak u provedbi EU Uredbe o obnovi prirode, predstavljanjem novih planova obnove rijeka uKako bi se obilježio, u okviru projekta, sufinanciranog sredstvima, postignuta je važna prekretnica pokretanjem prekograničnog planiranja obnove rijeka s lokalnim dionicima u. Cilj ovih aktivnosti je povećanje biološke raznolikosti i obnova dinamičnih, uz izravnu potporu provedbi EU Uredbe o obnovi prirode. Novi planovi bit će uključeni u Nacionalnu strategiju obnove prirode Republike Hrvatske, čime se Hrvatska pozicionira među predvodnice u EU kada je riječ o provođenju ove regulative kroz konkretne nacionalne mjere.Tri pilot područja obnove odabrana su unutar UNESCO-ovog. Znanstvena istraživanja provedena u okviru projekta pokazala su znatan ekološki potencijal svih lokacija, posebno u kontekstu ponovnog povezivanja poplavnih staništa, obnove poplavnih šuma i prirodnog prijenosa sedimenta. Takve mjere ključne su za jačanje otpornosti i vitalnosti riječnih ekosustava, osobito u uvjetima sve izraženijih klimatskih izazova poput poplava i suša.Planiranju obnove prethodio je nizmeđunarodnih edukacija i terenskih posjeta održanih tijekom protekle godine u. Ove aktivnosti okupile su stručnjake za obnovu prirode, javna tijela, nevladine organizacije i akademske institucije iz svih pet zemalja kroz koje se proteže rezervat biosfere. Razmjena znanja i iskustava dodatno je ojačala tehničke kapacitete i prekograničnu suradnju, stvarajući temelje za kvalitetnu obnovu.Danas, na, terenski obilazak provodi se na pilot području III od Podravske Moslavine do Osijeka, a inicijativu predvodi snažno partnerstvo institucija kojega činekao nacionalni koordinator,u suradnji s WWF-om Austrija, nositeljem projekta LIFE RESTORE for MDD. Zajedno će koordinirati izradu planova obnove usklađenih s nacionalnim ciljevima i politikama EU-a.", istaknuo je, izvršni direktor Udruge Zeleni Osijek.Predstavniciaktivno sudjeluju u razvoju planova te su potvrdili namjeru da prijedloge razvijene kroz LIFE RESTORE for MDD uključe u Nacionalnu strategiju obnove prirode, čime dodatno potvrđuju predanost Hrvatske obnovi biološke raznolikosti i ostvarenju europskih okolišnih ciljeva.Projekt LIFE RESTORE for MDD predstavljarijeka unutar UNESCO-ovog Prekograničnog rezervata biosfere. Tijekom pet godina, bit će obnovljenouz rijeke Muru, Dravu i Dunav, čime će se poboljšati staništa, osnažiti funkcije ekosustava te poduprijeti opstanak rijetkih vrsta. Time projekt izravno doprinosi EU Strategiji o biološkoj raznolikosti do 2030., Uredbi o obnovi prirode i širim ciljevima Europskog zelenog plana.