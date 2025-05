Vladimir Ham

HNK u Osijeku

Vještice iz Salema – Arthura Millera

Ivana Plazibata

Elvisa Bošnjaka i Nenni Delmestre

petak, 23. svibnja 2025., u 20 sati,

17 glumaca

generalna proba

Duško Modrinić

Davora Molnara

Petre Pavičić

Nevene Glušice

Maje Huber

Tomislava Kobie

Veliko hvala Aniti Schmidt, kojoj je ovo službeno posljednja predstava u 42 godine dugoj karijeri

višestrukim benefitom

Mateja Tustanovski

veliki format i veliku podjelu

Dođite, bit će napetije od Netflixa doma!

Aljoša Čepl

komu na dušu

Selma Sauerborn, Antonija Mrkonjić, Miroslav Čabraja, Armin Ćatić, Petra B. Blašković, Antonio Jakupčević, Mario Rade, Matija Kačan, Ljiljana Krička Mitrović, Mirko Ilibašić te studentice Ana Lamšćak, Gabriela Redžić i Tea Mandarić

Tekst i foto: Narcisa Vekić/HNK u Osijeku

Punim pogotkom ocijenio je intendantčinjenicu da118. kazališnu sezonu zatvara velikim naslovom –i to u režiji 46-godišnjeg Splićanina. Premijera trećeg dramskog naslova, u prijevodu, je sutra, ua na današnjoj je konferenciji za medije autorska i glumačka ekipa predstavila proces, podijelila svoje dojmove i nade.Kao čelnom čovjeku kuće, veseli ga što je od prve probe do pretposljednjega dana sve teklo bez stresa, što je iznimno bitno, posebice kod ovako velikih projekata. Ovaj je velik u svakom smislu, jer je na sceni čak(od kojih 14 „iz kuće“ te tri studentice). Večeras je na programu posljednja, a na temelju onoga što je do sada vidio, intendant ne može reći ništa drugo, nego da je presretan onim što će publika već sutra vidjeti, a iza čega stoji predan rad glumačkog i autorskog tima, tehnike, radionica i svih ostalih sudionika svake predstave.I ravnatelj Drame (i jedan od glumaca u podjeli)dijeli intendantovo oduševljenje, jer je ovo naslov kojim se ponosimo i kojim smo podigli letvicu. Zahvalio je Modrinić svima koji su dali svoj prinos, od scenografa, kostimografkinje, autorice glazbe, autorice scenskog pokreta i koreografkinje(kojoj ovo nije ni prva, a vjerojatno ni zadnja suradnja s HNK-om) te kućnog dizajnera svjetla,. Zahvaljujući njima i njihovom trudu – te dakako glumačkom ansamblu – imamo predstavu kakvu imamo – istaknuo je Modrinić.– s posebnim zadovoljstvom rekao je Modrinić, a njegove su riječi dugogodišnjoj članici dramskoga ansambla napunile oči suzama, što su prisutni nagradili pljeskom.Naslov je ovo u kojem ponovno sudjeluju studenti, što Modrinić vidii za njih i za kazališnu kuću.Do jučer studentica bila je ikoju ćemo gledati u glavnoj ulozi, na čemu je kratko, ali iskreno zahvalila.Na prilici za suradnju, ali i tekstu zahvalio je i redatelj Plazibat, rekavši da ovako veliki tekstovi zahtijevaju, ali i produkciju u svakom smislu riječi, što iznijeti mogu uglavnom nacionalni teatri.– domišljato je publiku pozvao redatelj.Ništa manje zahvalan na velikoj prilici nije ni. U šali dodavši da ne zna „“ ide to što su mu dali ovu ulogu, nije propustio reći da je s redateljem bilo iznimno lijepo surađivati, da ih nije puno foršpilao, a da su za uspješan rezultat zaslužni svi.Osim spomenutih, u podjeli su iRepriza je u subotu, 24. svibnja, u 20 sati, pretplata 3 u ponedjeljak, 26. svibnja u 19 sati, a slijede izvedbe u svibnju još 27. i 28. u 19 sati.