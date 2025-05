posljednja utakmica

Opus Areni

NK Osijek

Istru 1961

nedjelju, 25. svibnja 2025

17 sati

petak od 10 sati

od 10 do 18 sati

online

ulaznice.nk-osijek.hr

Prepusti legi kartu

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv

Pred nama jeove sezone. Naćedočekatii to u., s početkom uS prodajom ulaznica kreću una Ticket pointu, odnosno stadionskim blagajnama koje će raditi od petka do nedjelje u vremenu. U istom vremenskom razdoblju odvijat će se iprodaja putem portalai dakako da se ulaznice na taj način mogu kupiti od 0-24 sata.Ako niste u mogućnosti doći na stadion, ostaje vam dostupna opcija „“ i to nekome od aktivnih članova NK Osijek koji ne posjeduju godišnju ili polugodišnju ulaznicu na svoje ime i prezime. Ovu je opciju moguće iskoristiti do nedjelje u 13 sati.