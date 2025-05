Gradski vrt

Tekst i foto: OBŽ

U dvoraniu Osijeku danas (21. svibnja 2025. godine) otvoren je, festival čiji su glavni ciljeviknjige i pisane riječi te poticanje čitanja domaće i strane literature. Festival se treći put održava u Osijeku, a tijekom(21. – 25. svibnja) posjetitelje očekuju brojna programska iznenađenja, književni noviteti, promocije knjiga, susreti s autoricama i autorima, dječji programi, radionice, kvizovi, kao i drugi popratni sadržaji. Organizator, pokrovitelji sua partneriOtvorenju festivala nazočili su ministrica kulture i medija, izabrana županica Osječko-baranjske županije, zamjenik župana, gradonačelnik Grada Osijeka, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore, izabrani zamjenik županate ostali uvaženi gosti.– kazao je zamjenik župana Josip Miletić.Ministrica kulture i medijaiskazala je veliko zadovoljstvo pokrenutom inicijativom o uspostavi ovog Festivala. –– rekla je ministrica.Gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić naglasio je kako je izuzetno zadovoljan festivalskim rezultatima u protekla dva izdanja. –– zaključio je Radić.