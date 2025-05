Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

28 vozila

16. lipnja 2025.

Citroen C5

Renault Scenic 1.5

BMW Serija 3

Audi A6

Volkswagen Passat 2.0

149,37 eura

29. svibnja 2025.

ponuditelji, njihove ovlaštene osobe i javnost.

Uvjeti natječaja:

Ponuda mora sadržavati:

Podnošenje ponuda

redni broj

Ponuda za kupnju pokretnina - ne otvarati

Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

provodi Javni poziv kojim se na prodaju nudiu državnom vlasništvu. Ponude se zaprimaju dogodine do 10:00 sati.Popis vozila na prodaju dostupan je u tekstu natječaja, u kojem su navedeni i uvjeti prodaje. Tekst Javnog poziva, obrazac ponude te opisi vozila s cijenama i pripadajućim fotografijama nalaze se u pratećim dokumentima na internetskoj stranici Ministarstva Na prodaju su, između ostalih, sljedeća vozila:2.0 HDi Seduction s početnom cijenom od 1.411,79 eura,dCi Expression za 1.408,67 eura,318d Comfort za 1.107,70 eura,2.7 TDI za 1.036,14 eura teTDI Highline za 495,65 eura. Na natječaju su dostupna i vozila drugih marki s početnim cijenama već od, uključujući vozila registrirana u Republici Hrvatskoj, na području EU i izvan EU, kao i ona koja nije moguće registrirati.Sva ponuđena vozila su automobili, s iznimkom jednog manjeg dostavnog vozila (Renault Master P2 L1H1 2.5 D) i jednog putničkog kombija (GMC Safari 1500 4.3 SFI AWD).Pregled vozila organiziran jegodine od 09:30 do 11:30 sati u prostoru garaže Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Novska ulica bb. Vozila pod rednim brojem 1., 12. i 22. moći će se pogledati na parkingu zgrade Vjesnik, Slavonska avenija 4, u terminu od 12:00 do 12:30.Javno otvaranje ponuda održat će se 16. lipnja 2025. godine u 11:00 sati, u garaži Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Novska ulica bb, Zagreb. Javnom otvaranju mogu nazočitiSva vozila se prodaju u zatečenom stanju „VIĐENO - KUPLJENO“, što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.- u postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe,- najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je dostavio valjanu ponudu te ponudio najvišu cijenu koja mora biti viša od početne cijene i izražena u valuti EUR, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati,- u slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu pokretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene,- u slučaju da više ponuditelja dostavi ponude istog iznosa za istu pokretninu, ponude će biti rangirane prema vremenu zaprimanja od najranije do najkasnije zaprimljene,- u slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene,Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo odustati od prodaje pokretnina u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga,- u slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje pokretnina izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima,- ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine,- nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratit će jamčevinu u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.- izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8 ) dana od dana dostave odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja izvršiti uplatu preostalog iznosa kupoprodajne cijene na račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a pokretninu može preuzeti tek po uplati istog; u protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine.- kupoprodajnu cijenu u EUR koja mora biti viša od početne cijene (ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati),- podatke o podnositelju ponude (ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa),osobni identifikacijski broj (OIB),- naziv banke i broj računa ponuditelja u IBAN konstrukciji za povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude (ako ponuditelj navodi broj računa kojeg ponuditelj nije vlasnik, dužan je u ponudi naznačiti podatke [ime, prezime, adresa, OIB] vlasnika računa na koji traži povrat jamčevine),- ponuditelj je dužan priložiti Potvrdu nadležne Porezne uprave kao dokaz o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja (urednog plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranja) koja ne smije biti starija od dana objave javnog poziva,- fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice,- pravne osobe dužne su priložiti izvadak iz Sudskog registra,- obrtnici su dužni priložiti izvadak iz Obrtnog registra,- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine koja se uplaćuje za svako vozilo pojedinačno, u iznosu navedenom u tablici pod točkom III., na račun Državnog proračuna, stavka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB PLATITELJA; u opisu plaćanja treba navesti redni broj vozila za koji se uplaćuje jamčevina,- vlastoručni potpis ponuditelja za fizičke osobe, odnosno potpis odgovorne osobe i pečat za pravne osobe.Na prednjoj i stražnjoj strani omotnice obvezno je navestipod kojim je pokretnina navedena u oglasu, uz napomenu „“. Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pokretninu pojedinačno, u zatvorenoj omotnici, te moraju biti uvezeni u jedinstvenu cjelinu i numerirani tako da je označen svaki broj stranica ponude i dokumentacije (npr. 1/3, 2/3, 3/3).Podnošenjem ponude ponuditelj je suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresu Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb ili putem pošte na istu adresu, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb, najkasnije do 16. lipnja 2025. godine do 10:00 sati.