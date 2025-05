Ivan Radić

Kao što smo i najavili, za nas u Osijeku nema stajanja. Nastavljamo raditi istim tempom i smjerom kao i protekle četiri godine. Danas potpisujemo sporazum s Hrvatskim vodama o produžetku promenade, čime nastavljamo ispunjavati stoljetni san generacija Osječana. Nakon što smo prošle godine spojili Donji i Gornji grad promenadom vrijednom 13 milijuna eura, Osijek je dobio više od 10 kilometara povezane šetnice uz Dravu. Sada idemo dalje, kroz Retfalu sve do Višnjevca

Prva faza obuhvatit će dionicu od Neptuna do Opus Arene, u dužini 442 metra, gdje će se izgraditi nova obaloutvrda, šetnica, biciklistička i pješačka staza, hortikultura, javna rasvjeta i odmorišta s klupama. Osijek će tako dobiti još jedan urbani prostor uz Dravu. Dobili smo građevinsku dozvolu, a radovi bi trebali započeti u rujnu i trajati dvije godine

Ova dionica, duga 442 metra, vrlo je zahtjevna zbog postojećih objekata, ali za dvije godine ovdje će biti uređena šetnica sve do novog stadiona. U budućnosti planiramo produžiti šetnicu do Višnjevca, a potom i do Josipovca

