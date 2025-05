Osijek Wine and Walka

Treće izdanje nagrađivanogdonijelo je jedinstven. Tijekom dana Osječani i brojni posjetitelji iz drugih krajeva Hrvatske uživali su u opuštenom ritmukušajući vina, lokalne specijalitete i prisjećajući se osječkih priča iz davnina, a završnica je biona nekadašnjem Vinskom trgu, Trgu Sv. Trojstva u Tvrđi.Manifestacija Osijek Wine and Walk i ove je godine ponudila više od vrhunskih vina – sudionici su uživali u obilasku, druženju s obitelji i prijateljima, zanimljivim pričama i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posebnu pozornost privukli su osječki panduri zaduženi za provjeru plaćene bećarine, starog gradskog nameta iz 18. stoljeća koji se naplaćivao svima koji su se noću zatekli na ulicama Tvrđe. Ulogu pandura duhovito su uprizorili kazališni glumciunijevši u samu šetnju dozu humora i povijesnog šarma.Novost ovogodišnjeg izdanja bila je: djeca do 10 godina sudjelovala su besplatno, a sadržaji i ponuda hrane bili su prilagođeni najmlađima.Urbana šetnja koja pobuđuje sva osjetilaRuta je obuhvatila: Trg slobode, Sakuntala park, Pješački most, Sokolski dom i Info-centar za posjetitelje. Na svakoj postaji posjetitelje su dočekivale dvije vinske etikete iz baranjskog i erdutskog vinogorja, uključujući i vina manjih, autorskih vinarija koje sve više oblikuju identitet hrvatske vinske scene.Šetnja je započela na Trgu slobode, gdje su posjetitelji preuzeli startne pakete i nazdravili uz glazbu legendarnog Dinka Pleše. Odande je krenula tematski osmišljena ruta koja je vodila kroz preostale punktove, svaki s vlastitom vinskom i kulinarskom pričom., prostoru osječke secesije i gradske elegancije, sudionike je dočekalo lagano predjelo uz gutljaje vina i susret s J. J. Strossmayerom kojeg je utjelovio mladi glumac. Šetnja se zatim nastavila Promenadom uz Dravu do Pješačkog mosta, gdje su, uz degustaciju vina, članovi udruge Osječka tvornica ideja najavilii omogućili posjetiteljima da oslikaju vlastite majice kao personalizirani suvenir s manifestacije.Osim u predivnimosječkih parkova, na četvrtoj postaji kod Sokolskog doma, uživalo se i u glavnom jelu, goveđim obrazima s rimskim njokama, koje je pripremio osječki chef, dok jeiz udruge Volim gramofonske ploče dodatno zagrijavao atmosferu.Završna vinska postaja bila je smještena ispred. Posluživali su se deserti iz djetinjstva kao taške, knedle sa šljivama i rezanci s makom, a veselo šokačko društvopobrinulo se da kraj manifestacije bude ispunjen smijehom, glazbom i dobrim raspoloženjem.Nakon urbane šetnje kroz Osijek, večer je zaokružena u velikom stilu uzna impresivnom Trgu sv. Trojstva u Tvrđi. Ova završna etapa manifestacije bila je otvorena za sve posjetitelje, neovisno o sudjelovanju u dnevnoj vinskoj šetnji, i pretvorila se u pravi vinski party pod zvijezdama. Sudionici su tako, osim uz najveće hitove majstora mediteranskog popakao što su „Stojin na kantunu”, „Vino noći”, „Rijeka snova”, „Dotakni me usnama”, „Sanjaj” i brojni drugi, uživali i u raznovrsnim sortama vina i delicijama Baranje i Erduta te autentičnim delicijama.Ako niste imali priliku sudjelovati u ovogodišnjem Wine and Walku, svakako ga stavite na svoju listu za iduću godinu. Osijek će vas očarati svojom ljepotom, gostoljubivošću i sjajnim vinima Slavonije i Baranje.Projekt, pod nazivom, podržavaju partneri