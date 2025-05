utorka, 20. svibnja 2025.

Odgodine, zbog nastavka radova koje provodina rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i sustava odvodnje, a uslijedza promet raskrižja Ulice sv. Ane i Ulice Ivana Gundulića u Osijeku,će morati privremeno izmijeniti trase sljedećih autobusnih linija:- linija A1: JUG II – KANIŽLIĆEVA – OPUS ARENA - VIJ. PETROVE GORE,- linija A2: UL. HRVATSKE REPUBLIKE – RETFALA i- linija A5: JOSIPOVAC – BIJELO BRDO, u oba smjera u zoni radova, prema sljedećem:- iz smjeraprema zapadu sve tri linije iz Ul. Hrvatske Republike nastavljaju – ravno Županijskom ulicom do Đakovštine, te dalje obilazno – desno Reisnerovom ulicom - ravno do Krajne ulice i dalje svaka linija po svojoj trasi,- iz smjera zapada, izu smjeru istoka, prema Gajevom trgu prometuje se istim, obilaznim putem od Krajne ulice – lijevo Reisnerovom ulicom do Đakovštine – izlaz na Županijsku ulicu i dalje svaka linija po svojoj trasi, uz napomenu da A2 linija prometuje desno Gundulićevom ulicom – lijevo Ul. Prolaz A. Slavičeka – lijevo do Ul. Hrvatske Republike.para autobusnih stajališta u Gundulićevoj ulici, stajalište Ul. sv. Ane sjever i stajalište Ul. sv. Ane jug, na obilaznoj trasi svih linija, uvodi se parautobusnih stajališta, Đakovština zapad - prije ulaska u kružni tok i skretanja u Reisnerovu ulicu, te Đakovština istok - nakon izlaska iz kružnog toka na Đakovštini u Županijsku ulicu.Ovakva regulacija prometa bit će na snazi do završetka planiranih radova.Mole se putnici za razumijevanje.