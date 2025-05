Policijske uprave osječko-baranjske

Foto: Osijek031.com/ilustracija

Na područjutijekom 2024. godine ukupno je obavljeno, i to na području Postaje prometne policije Osijek 65, 44 na području Policijske postaje Beli Manastir, 27 na području Policijske postaje Đakovo, 12 na području Policijske postaje Belišće, 7 na području Policijske postaje Našice, 3 na području Policijske postaje Donji Miholjac.Na izvanrednim tehničkim pregledima utvrđeno da su naobavljene preinake koje nisu odobrene ili dozvoljene.Tijekom ove godine, do 12. svibnja, ukupno je ob, i to na 30 osobnih vozila, 10 teretnih vozila, 3 priključna vozila, dva motocikla i 12 mopeda.Na 29 vozila utvrđeno je da su obavljene preinake kojePolicija će i nadalje svakodnevno s naših prometnica uklanjati vozila koja zbog nezakonitih preinaka stvaraju prekomjernu buku i remete javni red i mir građana te vozila koja sudjeluju u prometu unatoč opasnim nedostacima čime ugrožavaju živote svim sudionicima u prometu.