Pokretanje vlastitoga poslovanja, ali i iznimno. Prema istraživanju, čak 75 do 90 % startupova, dok podaci Eurostata pokazuju da otprilikeu Europskoj unijis radom unutar prvih pet godina.nedostatak iskustva, resursa, mentorstva i poslovne podrške.Interna analiza donosi. Analizirali su 60 tvrtki koje su trenutačno njihovi stanari te 60 tvrtki koje su već prošle kroz inkubacijski program i danasna tržištu. Na temelju podatakaza 2024. godinu, tvrtke koje su trenutačno u inkubaciji tijekom 2024. godine ostvarile su ukupnoprihoda idobiti, dok tvrtke koje su prošle fazu inkubacije ostvaruju čakprihoda idobiti godišnje. To znači da tvrtke koje su završile naš program danas ostvarujui 5 puta veću dobit u odnosu na one koje su još uvijek u inkubaciji.Među trenutačnim stanarima posebno se ističe tvrtka, koje se bavi inženjeringom i tehničkim savjetovanjem te ostvaruje najveći prihod –Tvrtka, specijalizirana za istraživanje i razvoj umjetne inteligencije., bilježi najveću dobit po zaposleniku –, što je dvostruko više od najveće dobiti po zaposleniku među bivšim stanarima, koju ostvaruje(specijaliziran za solarne elektrane), spo zaposleniku.Značajne rezultate ostvaruju i naši bivši stanari koji su nastavili poslovanje nakon završetka inkubacije., tvrtka specijalizirana za proizvodnju razvodnih ormara, ostvaruje najveći prihod –, dok, poznata po razvoju naprednih FPV (First Person View) tehnologija, ostvaruje najveću ukupnu dobit –Ovi primjeri svjedoče o tome da poduzetnici, uz odgovarajuću podršku, mogu postići značajan tržišni uspjeh te već u ranoj fazi razvoja konkurirati na visokoj razini.