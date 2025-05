prve faze

Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark

Dragan Vulin

Majom Radoš-Bučma

Čestitam Centru 63. rođendan koji danas broji 163 učenica i učenika te 55 štićenika starijih od 21 godinu. Želim od srca čestitati i zahvaliti svim djelatnicima i djelatnicima Centra na svemu što čine svaki dan. Mislim da rade veliku, važnu i sjajnu stvar. Danas smo predstavili i ovu podlogu u koju smo uložili, kao i u igrališta uz pravu podlogu, a sve kako bismo podigli razinu kvalitete nastave, ali i boravka svih onih koji ovdje provode vrijeme.

Ovu smo priču započeli prošle godine s projektom koji je do sada vrijedan 100 tisuća eura i koji nam puno znači. To nije samo ulaganje u infrastrukturu našeg Centra, to je nešto puno više na što sam ja iznimno ponosna, a to je privlačenje pozornosti i uključivanje naše zajednice u život našeg Centra, pružanje podrške našim učenicima i pokazivanje da oni mogu puno ako im se pruži odgovarajuća podrška. Zbog toga imamo sve ovo danas ovdje – igrala koja su skupocjena, ali sigurna te inkluzivna i moderna igrala, kao i sve ove podloge. Zahvaljujem se gradonačelniku i Gradu Osijeku koji su više od pola sredstava osigurali da ovo danas ovako i izgleda

Maja Radoš-Bučma

intelektualnim i višestrukim teškoćama

poludnevni boravak

Prigodnim programom korisnika i svečanim otvorenjemizgradnje dječjeg igrališta,proslavio je svoj dan.Uz mnoge uzvanike te korisnike Centra i njihovih obitelji, zamjenik gradonačelnika Grada Osijekapridružio se proslavi i, zajedno s ravnateljicom Centra, otvorio prvu fazu izgradnje igrališta s novom podlogom prilagođenoj svim učenicima ovoga Centra.“, izjavio je zamjenik Vulin.“, istaknula je ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Ivan ŠtarkCentar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark centar je za djecu sau razvoju u kojoj se školuju učenici od 7 do 21 godine. Kad završe 21 godinu, učenici imaju priliku ići ukoji je organiziran na izdvojenoj lokaciji na Briješću. Jedan dio tih korisnika financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, drugi dio Grad Osijek i Osječko-baranjska županija u podjednakim iznosima, a treći dio korisnika financiraju roditelji.