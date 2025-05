nije još jedna

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Ovo pred namapromjena vremena, već nastavak. Ako ste planirali aktivnosti na otvorenom, morat ćete ili pomaknuti za neki novi datum, ili ponijetiDanas će prevladavatisa sunčanim razdobljima, ali i dalje. Mjestimice kiša, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom, češće u unutrašnjosti. Za danas je upaljenkoji se odnosi na grmljavinsko nevrijeme.”.bit će i u utorak, a krajem dana je moguća kiša. Jutarnja temperatura doa dnevna doZa srijedu je najavljeno. Jutarnja temperatura doa dnevna do. Za srijedu je za cijelu Hrvatsku upaljenkoji se odnosi na grmljavinsko nevrijeme.”.U četvrtak ujutro moguća je. Tijekom dana prevladavat će. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. Kišobran i kabanicu nemojte još spremati jer slično vrijeme nas očekuje i u petak.