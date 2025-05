Državni inspektorat

THAI DANCER PALMIN ŠEĆER

sulfita

nije u skladu

Dodatni podaci:

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

izvijestio je o opozivu proizvoda, 200g, najbolje upotrijebiti do 24.05.2026., zbog povećane količine i neoznačenihu proizvodu.Proizvods Uredbom (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima i Uredbom o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.Izvoznik: Food Specialize Co Ltd, TajlandUvoznik: Heuschen & Schrouff OFT, NizozemskaMaloprodaja: PAN ASIA d.o.o., Zagreb