Foto: Pexels.com/Ilustracija

bit će održati lokalni izbori za župane i županijske skupštine, gradonačelnike i načelnike općina, gradska i općinska vijeća te vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti.Pravo glasa imaju hrvatski državljani s navršenihkoji imaju prebivalište na području jedinice za čija se tijela provode izbori.počinje u subotu, 17. svibnja u ponoć i završava u nedjelju, 18. svibnja u 19:00 sati.Za vrijeme izborne šutnjeje javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu ili kandidata, objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.- od 398,17 eura fizička osoba,- od 1.327,23 do 3.981,68 eura kandidat na izborima,- od 13.272,28 do 66.361,40 eura pravna osoba,- od 1.327,23 do 3.981,68 eura odgovorna osoba u pravnoj osobi.DIP će u nedjelju podatke o odazivu birača objavljivati na svojoj internet stranici u, a prve privremene rezultate lokalnih izbora će objaviti u, iste će ažurirati svakih 15 minuta.