[Sponzorirani članak]

i ovog svibanjskog vikenda potvrđuje svoju titulu omiljenog mjesta za! Od mirisana ulazu, preko, do– sve vas to čeka ovih dana uJoš jedno otvorenje u Portanovi - otvoren je! Doživite revoluciju u svijetu vida u novoj poslovnici, koja izgleda kao da je stigla s naslovnica lifestyle magazina, a nalazi se na 1. katu, kraj Müllera. Spoj vrhunske tehnologije, prestižnih brendova i suvremenog pristupa zdravlju očiju pružit će vam jedinstveno iskustvo pregleda vida.iz Petrijevaca stigle u Portanovu! Miris koji vas dočeka već na ulazu? Da, to su domaće jagode iz Petrijevaca! Sočne, slatke i savršene – ove jagode su pravo proljetno osvježenje koje mami i pogled i nepce. Osim što su ukusne, prava su riznica zdravlja, prepune vitamina i antioksidansa. Požurite po svoj omiljeni proljetni snack!traje do. Na 1. katu ispred Mullera čeka vas prava knjiška poslastica – Proljetni sajam knjiga u organizaciji nakladničke kuće Stanek. Svi naslovi su sniženi – neki čak i do! Osim vlastitih izdanja, tu su i naslovi poznatih hrvatskih nakladnika. Idealna prilika za sve koji žele obnoviti kućnu biblioteku – ili jednostavno pronaći savršen poklon!10. i 11. svibnja. Ovog petka i subote, od 9 do 21 sat ispred Interspara (prizemlje), u suradnji s ljekarnom, očekuje vas dermo događaj tjedna! Posjetite dermobar i uživajte u besplatnoj analizi kože ili kose, stručnom savjetovanju o njezi kože,na cijeli Pharmaceris i Clinic Way asortiman te gratis poklonima uz kupnju!– novi tema rođendana! Twister donosi novu tematsku zabavu –Riješite zagonetke, pronađite tragove, a zatim uživajte u zabavnom programu uz animatore, foto kutak, disco, pinjatu, pizzu, tortu i još mnogo toga. Pozovi ekipu i neka potraga počne – svi tragovi vode u Twister!. Na 2. katu Portanove, SUNOS nudi sve za pripremu tijela za ljeto –. Posebno izdvajamo Hydrafacial Clinic – novi hit tretman za postizanje blistave kože u samo jednom dolasku! Posjetite ih i priuštite si tretman kakav zaslužujete.stiže u Portanovu. Na 1. katu ispred Mullera, Portanova 24. svibnja postaje! Izložba donosi fantastične modele u organizaciji Kluba Kockice – jedinog hrvatskog LEGO kluba s RLUG statusom. Otkrijte unikatne konstrukcije, povedite djecu i inspirirajte se kreativnošću koja oduzima dah!Radno vrijeme i nedjeljni program. Podsjećamo da su trgovine i ovu nedjelju, ali zato vas 2. kat Portanove čeka otvoren: GBowling, CineStar, Twister Fun Park, Twister Arcade, Polaris restoran i Luckia Casino garantiraju dobru zabavu svakog vikenda.