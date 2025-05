izgradnje novog doma za starije i nemoćne osobe

Tekst i foto: Osijek.hr

U Osijeku je u srijedu predstavljen projekt, kapitalno ulaganje koje će, nakon, gotovo udvostručiti smještajne kapacitete za osobe treće životne dobi.Projekt jeGrada Osijeka i Osječko-baranjske županije, a vrijednost investicije procjenjuje se na izmeđuGradonačelnik Osijekaistaknuo je važnost ove investicije podsjetivši kako u postojeći dom za umirovljenike od 1987. godine nije bilo nikakvih ulaganja.– istaknuo je gradonačelnik Radić.Naglasio je kako je smještaj u domu veliki problem, s listama čekanja i do 10 godina, ocijenivši da će ovo ulaganje značajno pomoći umirovljenicima i osobama treće životne dobi te podsjetio i na druge gradske mjere za starije sugrađane.– poručio je gradonačelnik.– zaključio je.Obnašatelj dužnosti župana Osječko-baranjske županijezahvalio je gradskoj upravi na suradnji te istaknuo važnost projekta za županiju.– kazao je župan.Lukić je naglasio da su postojeći kapaciteti postalite da županija ulaže i u druge domove i centre za starije, uključujući i nove usluge pomoći u kući i privremenog smještaja. Za projekt u Osijeku, Osječko-baranjska županija je u trogodišnjem razdoblju osigurala 3,4 milijuna eura, a nakon izgradnje, sva infrastruktura i oprema bit će predana na korištenje domu.Saborska zastupnicanaglasila je dobru suradnju Grada i Županije.– istaknula je Tramišak.Ravnateljica Doma za umirovljenike Osijekpodsjetila je na povijest i aktualne izazove.– D– kazala je Josić ističući i izazove u pronalasku stručnog kadra, osobito medicinskih sestara.Projekt nove zgrade doma predviđa izgradnju na zemljištu ukupne površine, a nakon ishođenja građevinske dozvole, slijedi javna nabava i početak radova krajem ove ili početkom iduće godine. Grad Osijek za izgradnju novog doma u svom proračunu osigurava pet milijuna eura.