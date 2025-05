Mali Lošinj

Tekst: Ariana Veočić

Foto: Predrag Vučković

Ovog je vikenda otokpostaovrhunskog sportskog adrenalina, prirodne ljepote i globalnog sportskog duha - održano je prvo izdanje, prestižnog svjetskog, koje sepo prvi puta održalo u Hrvatskoj.U srcu Kvarnera, među borovim šumama, kristalno čistim morem i šarmantnim ulicama Lošinja, gotovoiz 18 zemalja svijeta testiralo je svoju snagu, izdržljivost i volju - upravo onako kako to nalaže XTERRA tradicija.Natjecatelji izokupili su se kako bi iskusili nešto više od utrke - pravi sportski doživljaj u simbiozi s prirodom u srcu Malog Lošinja.“, izjavio je tehnički direktor utrkeDogađaj je svečano otvoren u petak, dječjim utrkama koje su okupile više od, uglavnom iz Malog Lošinja. Veseli i motivirani, najmlađi sportaši pokazali su kako izgleda sportski duh u svojoj najčišćoj formi, a najmlađi sudionik imao je svega 6 godina.“, izjavila je gradonačelnica Malog Lošinja,Subota je bila rezervirana za glavni sportski izazov -, uz dodatnekoje su još zagrijale atmosferu. Sudionici su startali plivanjem u uvali Blatina ispred hotela, što se pokazalo kao pravi izazov zbog temperature mora koja je bila malo niža od 18 stupnjeva Celzijevih, ali poslužilo je kao dodatno razbuđivanje neustrašivih sportaša koji su na zvukove trube bez imalo oklijevanja ulazili u kristalno čisto Jadransko more. Nakon plivačke etape krenuli su u pravo biciklističko adrenalinsko istraživanje predivne prirode vozeći šumskim i brdskim terenima otoka, a utrku završili trčanjem duž slikovitih lošinjskih staza prolazeći povijesnim putevima uz more i uživajući u prepoznatljivim mediteranskim pejzažima. Posebnu inspiraciju publici i ostalim natjecateljima pružio je i najstariji sudionik, 71-godišnjak iz Italije koji je s osmijehom i strašću završio cijeli, ali ipak, najveće je oduševljenje publike izazvao dolazak najbržeg sudionika,u cilj samo 2 sata 11 minuta i 50 sekundi nakon starta.’, izjavio je Marco te nadodao ".’’Nedjelja je donijelas MTB utrkom koja je bila tehnički dosta zahtjevna, a natjecatelje je povela kroz spektakularne krajolike Malog Lošinja. Vozači su krenuli u avanturu kroz omiljenu lošinjsku šumu, uspinjući se prema vidikovcu, a zatim nastavili stazom uz tradicionalne suhozide sve do kampa Čikat. Nakon toga, spustili su se prema, gdje ih je čekao tehnički zahtjevan teren. Staza je zatim, tradicionalnim mediteranskim kamenim stepenicama, vodila do obale mora, a potom rivom natrag prema polazištu. No, tu uzbuđenje nije stalo - nastavak utrke prolazio je srcem Malog Lošinja sve do samog cilja smještenog na Trgu Republike Hrvatske, gdje su natjecatelji uz ovacije publike završili svoju MTB avanturu dugu 25 kilometara. Pobjednici su na cilj stigli za nešto više od sat vremena i 4 minute, a prva dva mjesta ponosno su zauzela braća, koji su dan ranije briljirali i na Super Sprint i Sprint triatlonima. Treće mjesto pripalo je talijanskom natjecatelju Giovanniju Zulianu, čime je međunarodni duh XTERRA Croatia još jednom došao do izražaja.U nedjelju su uz MTB utrku održane i trail utrke na, sa startom i ciljem na Trgu Republike Hrvatske. Natjecatelji su trčali šumskim i obalnim stazama Malog Lošinja, kroz- jednom riječju, trasom koja spaja more, šumu i panoramske poglede.U muškoj konkurenciji 7K trail utrke slavio jeiz Češke, drugi je bio Francuz, a trećiiz Češke. U ženskoj konkurenciji prva je bilaiz Hrvatske, druga, a treća- obje iz Češke. Na 14K trail utrci, kod muškaraca na postolju su stajali Hrvati,kao pobjednik, stigavši na cilj za sat vremena i 4 minute, dok je drugi bio, a treći. U ženskoj kategoriji slavila jeiz Slovačke, druga je bila Talijankaa treća njena sunarodnjakinjaUzbudljiv završetak sportskog vikenda na Lošinju još jednom je potvrdio zašto XTERRA Croatia donosi pravu“, izjavio je, direktor Turističke zajednice Malog Lošinja.Nakon svojih sportskih uspjeha, sudionici su odmor i okrjepu potražili u Lošinj Hotels & Villas koji predstavljajuza sve sportaše, bilo da se radi o rekreativcima ili profesionalcima, nudeći smještaj koji savršeno odgovara svim sportskim potrebama. Smješteni u srcu prirode, okruženi mirisnim borovima i kristalno čistim morem, ovi hoteli nude sve -prilagođene aktivnom načinu života. Nakon napornih izazova poput XTERRA Croatia utrke, boravak u Lošinj Hotels & Villas postaje nezamjenjiv odmor za tijelo i dušu, ali i savršena baza za pripremu novih sportskih uspjeha.“, izjavio je, član uprave Jadranka turizam d.o.o.No, XTERRA Croatia nije bila samo utrka - bila je to proslava sportskog zajedništva, prirode i života čija organizacija ne bi bila moguća bez svesrdne podrške Lošinj Hotels & Villas te lokalnih i regionalnih dionika - grada- te potpore. Gromoglasna podrška gledatelja duž staza, nevjerojatna energija natjecatelja te srdačnost domaćina učinili su ovu utrku nezaboravnim premijernim izdanjem i najavili svijetlu budućnost ovog događaja u Hrvatskoj.XTERRA Croatia 2025 u Malom Lošinju poslala je jasnu poruku: