Foto: DK Slavonija

Prošlog vikenda održano jete. Domaćin organizator bio jeu dvoraniNatjecanje je bilo podijeljeno u dva dana. Prvi dan, subotu, 10. svibnja, otvorile su seniorke sa svojim nastupima, a zatvorila prva skupina seniora.Dizački klub Slavonija imao jenastupala je u kategoriji do 49 kg, te je svojim konačnim rezultatom u trzaju 53 kg, izbačaju 70 kg i biatlonu 123 kg osvojila svau toj kategoriji.nastupala je u kategoriji do 64 kg te je s trzajem od 66 kg, izbačajem od 78 kg te biatlonom od 144 kg osvojila sveu toj kategoriji.nastupala je u kategoriji do 71 kg te je uspješno napravila trzaj 73 kg (4.mjesto), izbačaj 91 kg i biatlon 164 kg te je u posljednje dvije discipline odnijela. U istoj kategoriji nastupala je ite je uspješno napravila trzaj 35 kg, izbačaj 50 kg te biatlon 85 kg i time osvojilau sve tri discipline.nastupala je u kategoriji do 76 kg i svojim trzajem od 42 kg, izbačajem od 55 kg i biatlonom od 97 kg odnijela svau toj kategoriji.nastupala je u kategoriji do 81 kg i s trzajem od 42 kg, izbačajem od 55 kg i biatlonom od 97 kg osvojila svenastupala je u kategoriji do 87 kg i trzajem od 72 kg, izbačajem od 80 kg i biatlonom od 152 kg odnijela svau ovoj kategoriji.nastupala je u kategoriji 87+ kg te je odnijela prvo mjesto u trzaju 38 kg, dok je u izbačaju i biatlonu ostalaIsti dan nastupao jeu kategoriji do 55 kg gdje je odnio svatrzajem od 65 kg, izbačajem od 88 kg i biatlonom od 153 kg; iu kategoriji do 67 kg. Stipe je svojim nastupom izborio, trzajem od 46 kg, izbačajem 50 kg i biatlonom od 96 kg.Drugi dan, u nedjelju 11. svibnja, nastupao je ostatak seniora. Za Dizački klub Slavonija njih još 7.napravio je 90 kg u trzaju, 110 kg u izbačaju i biatlon 200 kg u kategoriji do 81 kg.nastupali su u kategoriji do 89 kg. Leo je napravio 65 kg trzaj, 85 kg izbačaj i 150 kg biatlon. Tomislav Vranješ napravio je 65 kg u trzaju, 80 kg u izbačaju i biatlonu 145 kg. Sven je napravio 107 kg u izbačaju i biatlonu.U kategoriji do 96 kg imali su također tri predstavnika –. Ivan je napravio 105 kg u trzaju, 130 kg u izbačaju i 235 kg u biatlonu i time osvojio svau ovoj kategoriji. Borna je napravio 85 kg u trzaju i ostalou toj disciplini, ali su mu izbačaj od 118 kg i biatlon od 203 kg osiguraliu te dvije discipline. Teo Krišto napravio je 70 kg u trzaju, 95 kg u izbačaju i 165 kg u biatlonu.Mušku ekipu su na ovom natjecanju predstavljali. Svojim su nastupom i bodovima osigurali 4. mjesto do ukupno devet prijavljenih ekipa.