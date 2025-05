Zračne luke Osijek

Čestitam novom direktoru i Upravi Zračne luke, ali i njegovom prethodniku na pripremi ovog projekta koji ima ogroman značaj za Osječko-baranjsku županiju, Grad Osijek, ali i čitav istok Hrvatske, ne samo u prometnom već i širem gospodarskom, turističkom i svakom drugom smislu. Izvođačima radova želimo puno uspjeha u radu i da sve dovrše u zadanim rokovima

Ivan Radić

moderniji i suvremeniji izgled

Od 2021. do 2025. godine broj putnika povećao se gotovo pet puta, od njih 10.000 2021. godine do ovogodišnjih 50.000, što nas izuzetno raduje. Podsjetit ću da do 2021. godine kada sam postao gradonačelnik nismo imali nijednu međunarodnu liniju, a dočekali su nas i određeni dugovi koje smo tadašnji župan Anušić i ja sanirali te smo uveli linije prema Londonu i Munchenu. S proširenjem putničkog terminala očekujemo i veći broj putnika, a veselim se i završetku radova sljedećeg proljeća

Zračna luka Osijek luka je međunarodnog karaktera koja je godinama čekala rekonstrukciju putničkog terminala kako bi u cijelosti zadovoljavala i ispunjavala sve uvjete Schengena, u čijem se prostoru Hrvatska nalazi već dvije godine. Posebno raduju podaci iz prošle godine u kojoj je Zračna luka imala više od 45.000 putnika, što otvara daljnju perspektivu gospodarskog i turističkog razvoja grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Vjerujem da će se završetkom radova dodatno povećati broj putnika, ali i da će se uvesti nove međunarodne linije

Ovo je svakako velika privilegija, ali i obveza kako za mene tako i za cijeli moj tim jer je ovo velika i dugo očekivana investicija vrijedna gotovo 14,3 milijuna eura. Rekonstrukcija terminala bit će energetska, ekonomska, estetska, sigurnosna i operativna nadogradnja postojećeg terminala koja će našim putnicima pružiti udobnost i sigurnost te brži protok. Trenutna površina terminala je 2.173 m2, a rekonstrukcijom će se povećati na 2.730 m2, bit će dodana nadstrešnica dimenzija 50x8 metara, a unutar terminala ubrzat ćemo sve procese dodavanjem dodatna tri check-in pulta i većeg rengena

Tekst i foto: OBŽ

Na prostorudanas (13. svibnja 2025. godine) su započeliukupne vrijednosti, a njome je obuhvaćenopostojeće pristanišne zgrade kako bi se zadovoljili suvremeni sigurnosno-prometni standardi. Predviđeni završetak radova je ožujak 2026. godine. Početku radova su uz direktora Zračne luke Osijek, nazočili obnašatelj dužnosti župana, gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić, saborska zastupnica, zamjenik župana, saborski zastupniki ostali gosti.– kazao je Lukić.Gradonačelnik Grada Osijekanaglasio je kako će se ovom investicijom dodatno poboljšati uvjeti za sve putnike, a Zračna će luka dobiti. –– rekao je Radić.– istaknula je saborska zastupnica Nataša Tramišak.Direktor Zračne luke Tihomir Pejin istaknuo je kako bolji početak mandata nije mogao ni zamisliti. –– zaključio je Pejin i zahvalio svima uključenim u projekt, od Vlade RH i resornog ministarstva, Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka.Projekt rekonstrukcije obuhvaćapostojeće pristanišne zgrade kako bi se zadovoljili suvremeni sigurnosno-prometni standardi, uskladilo s pravilima schengenskog režima upravljanja granicama te postigla veća energetska učinkovitost. Rekonstrukcijom će se dobiti dodatni izlazi (gate-ovi), što će nužno izmijeniti tok kretanja putnika. Ugostiteljski prostor bit će premješten na novu lokaciju unutar zgrade, a izgradit će se i urediti prostori za graničnu kontrolu te zaštitni pregled putnika. Prostor za prihvat putnika također će biti proširen. U sklopu projekta predviđena je i izgradnja nadstrešnice na glavnom ulazu, na sjevernom pročelju zgrade.