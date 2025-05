Ekonomski fakultet u Osijeku

Dobivanje CEEMAN IQA akreditacije veliko je priznanje našem dosadašnjem radu, ali i snažan poticaj za budućnost. Ova akreditacija potvrđuje našu predanost razvoju kvalitetnog obrazovanja i istraživanja koje odgovara potrebama modernog gospodarstva i društva. Ponosni smo što smo prepoznati kao institucija koja stvara stručnjake spremne za izazove globalnog tržišta. Zahvaljujem svim nastavnicima, studentima, alumnijima i partnerima čija je predanost omogućila ovaj uspjeh

Voditi ovako značajan i zahtjevan proces bila je velika odgovornost, ali i čast. CEEMAN akreditacija nije samo potvrda naše institucionalne kvalitete, već i jasan pokazatelj strateške zrelosti i spremnosti za buduće izazove. Kroz temeljitu samoprocjenu i otvoreni dijalog s međunarodnim evaluacijskim timom pokazali smo da EFOS neprestano raste i razvija se u skladu s globalnim trendovima u obrazovanju i znanosti. Zahvaljujem svim članovima tima koji su svojim znanjem, predanošću i timskim duhom doprinijeli ovom iznimnom postignuću

(EFOS), sastavnica, uspješno je završiomeđunarodne re-akreditacije(International Quality Accreditation), čime jefakulteta u obrazovanju, znanstveno-istraživačkom radu i suradnji s gospodarstvom i društvom.Akreditacija je rezultatsvih aspekata djelovanja fakulteta, uključujući strategiju, nastavni proces, istraživanja te odnose s ključnim dionicima. U izvješću evaluacijskog tima posebno su istaknuti EFOS-ova usmjerenost na tržišne potrebe, održivost, digitalnu transformaciju i snažna povezanost s poslovnim sektorom.“, izjavio je dekan Fakulteta, prof. dr. sc.“, istaknula je prodekanice za suradnju s okruženjem i međunarodnu suradnju te novoizabrana dekanica u idućem mandatu prof. dr. sc., koja je koordinirala cijeli akreditacijski proces.CEEMAN (The International Association for Management Development in Dynamic Societies) akreditaciju dodjeljuje na razdoblje od. EFOS ovom potvrdom kvalitete postaje jedan od rijetkih hrvatskih fakulteta s ovom međunarodnom oznakom izvrsnosti, dodatno pozicionirajući Slavoniju kao sve prepoznatljivije središte akademske kvalitete.