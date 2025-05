I. gimnazije Osijek

Tekst i foto: OBŽ

Izgradnja nove zgradena lokaciji Strossmayerova 128 b u Osijeku je jedna odstrateških investicija, a odvija se u, odnosno primiče se kraju. Tim povodom u pratnji, predsjednika Uprave glavnog izvođača radova, tvrtke Projektgradnja plus d.o.o., danas (12. svibnja 2025. godine) gradilište su obišli potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane, obnašatelj dužnosti župana, gradonačelnik Grada Osijeka, saborski zastupnicite, ravnatelj I. gimnazije Osijek.Bivši župan, sada potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane,podsjetio je kako se desetljećima u Osječko-baranjskoj županiji i Gradu Osijeku pričalo o ovom projektu. -- kazao je Ivan Anušić.- kazao je obnašatelj dužnosti županate zahvalio svim sudionicima projekta.Saborska zastupnicaizrazila je zadovoljstvo skorim završetkom radova na novoj zgradi I. gimnazije, čija se izgradnja čekala više desetljeća. Podsjetila je i na probleme zbog nedostatka sportske dvorane, iako u I. gimnaziji već godinama djeluje i sportski razred. -- istaknula je Nataša Tramišak.Nakon čestitki Ivanu Anušiću na pokretanju projekta koji je sada pred realizacijom, gradonačelnik Grada Osijekanaglasio je kako je Grad Osijek dao zemljište kao partner u projektu. Poručio je kako seu gradu Osijeku diže na, no slijede i novi projekti, odu Strossmayerovoj ulici,kroz Retfalu do niza drugih projekata kojima se taj dio grada diže na još višu razinu.- ističe, ravnatelj I. gimnazije.Predsjednik Uprave Projektgradnje plus d.o.o.smatra da je nova I. gimnazijakoju ova tvrtka radi u Hrvatskoj, čak modernija od američke škole koju su radili u Zagrebu. - R- poručio je u ime glavnog izvođača radova.