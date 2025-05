Generali osiguranje

SME EnterPRIZE

od 5. svibnja do 31. srpnja 2025.

Na natječaj se mogu prijaviti MSP-ovi

Mario Carini

Inicijativa SME EnterPRIZE pokazuje Generalijevu predanost poticanju kulture održivosti među europskim MSP-ovima, prepoznajući one s izvanrednim utjecajem na okoliš i zajednicu. Na ovom putovanju udruženi smo s partnerima poput Privredne banke Zagreb, udruge Glas poduzetnika, Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, Talijansko-hrvatske gospodarske komore i mreže Women in Adria. Naš cilj je inspirirati poduzetnike isticanjem održivih poslovnih praksi i dosad smo među gotovo 500 tvrtki koje su sudjelovale u natječaju otkrili mnoge iznimne primjere. SME EnterPRIZE je izvrsna prilika za MSP-ove, koja im uz atraktivni fond nagrada pruža mogućnost predstavljanja svog poslovnog projekta i na međunarodnoj razini

Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Portugalu, Sloveniji i Španjolskoj

pokrenulo jenatječaja u održivostiza mala i srednja poduzeća (MSP) s ciljem promoviranja usvajanja održivih poslovnih modela. Prijave na natječaj izvršavaju se putem namijenjenog obrasca na web stranici i trajugodine.: klijenti Generali osiguranja, klijenti Privredne banke Zagreb, članovi udruge Glas Poduzetnika, članovi Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, članovi Talijansko hrvatske gospodarske komore i članovi Women in Adria. Oni će svojim primjerima održivog poslovanja konkurirati u dvije kategorije: zajednica i okoliš.: Mala i srednja poduzeća koja poboljšavaju dobrobit zaposlenika i njihovih obitelji te ostvaruju pozitivan utjecaj na zajednicu i teritoriji na kojem djeluju (npr., doprinose organizacijama ili projektima zajednice, potiču volontiranje zaposlenika, zapošljavanje/osnaživanje osoba u nepovoljnom položaju i sl.).: Mala i srednja poduzeća koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš (npr., smanjenje potrošnje energije, recikliranje i obnavljanje sirovina, prakse kružnog gospodarstva, razvoj tehnologija koje štede energiju, smanjenja emisija CO2, izbjegavanje nepotrebnog bacanja hrane, usvajanja novih poljoprivrednih praksi s naglaskom na bolju zaštitu tla i biološke raznolikosti i sl.).- Za prvo mjesto u svakoj pojedinoj kategoriji nagradnog natječaja pobjedniku pripada novčana nagrada u iznosu od 4.000,00 EUR bruto i godišnja Digital only pretplata za Bloomberg Adria u iznosu 130 EUR bruto;- Za drugo mjesto u svakoj pojedinoj kategoriji nagradnog natječaja poduzeću koje je osvojilo drugo mjesto pripada nagrada - poslovni paket godišnjeg putnog zdravstvenog osiguranja i menadžerskog osiguranja od nezgode do 2.000 EUR bruto ili ekvivalentna nagrada u vidu drugog osiguranja do visine osvojenog iznosa ili isplate novčanog iznosa, sve u dogovoru s Organizatorom te godišnja Digital only pretplata za Bloomberg Adria u iznosu 130 EUR bruto;- UKUPNI POBJEDNIK NATJEČAJA - Najbolje održiva poduzetnička praksa u Hrvatskoj: nagradni oglašivački paket na Bloomberg Adria platformama u iznosu 6.250 EUR bruto i sudjelovanje na međunarodnom događaju Generali SME EnterPRIZE u Bruxellesu u ožujku 2026. godine.Predsjednik Uprave Generali osiguranjaizjavio je: „.“je vodeća inicijativaza promicanje održivosti među europskim malim i srednjim poduzećima (MSP) i podršku u integraciji održivih praksi u njihovo poslovanje. Stoga je Generali, jedna od najvećih integriranih grupacija za osiguranje i upravljanje imovinom u svijetu, i ove godine u potrazi za „Herojima održivosti” - najodrživijim MSP-ovima u 10 europskih zemalja: uGenerali je predan pružanju vidljivostio održivosti, promicanju usvajanja održivih poslovnih modela i poticanju javne rasprave o toj temi, posebno o važnosti odgovarajućih politika EU-a za olakšavanje usvajanja održivih poslovnih modela. Kako bi podržao ove ciljeve, Generali je po četvrti puta, u suradnji sa SDA Bocconi – School of Management Sustainability Lab, objavio Bijelu knjigu “”. Bijela knjiga, predstavlja kontinuiranu analizu najnovijeg stanja održive tranzicije europskih MSP-ova. Na temelju pet godina kontinuiranog istraživanja, ovo izvješće nudi nove uvide u to kako europski MSP-ovi upravljaju svojom tranzicijom prema održivijim poslovnim praksama. Ovo najnovije izdanje sadrži prošireni fokus na otpornost na klimatske promjene i upravljanje rizicima, kao i širi opseg analize koji uključuje deset europskih zemalja, u kojima se provodi inicijativa SME EnterPRIZE.Za Generali jemalih i srednjih poduzeća protiv klimatskih rizika ključno područje s obzirom na važnu ulogu malih i srednjih poduzeća za stabilnost globalne ekonomije i financijskog sustava. Kao odgovorni osiguravatelj, oslanjajući se na iskustvo iz prethodnog strateškog ciklusa i posvećene aktivnosti provedene od 2024., novi strateški plan “” će ojačati napore Generalija za jačanje ponude vrijednosti za prilagodbu klimatskim promjenama. To će se postići korištenjem stručnosti nekoliko tržišta posebno pogođenih klimatskim problemima, kao i povećanjem znanja o potrebama malih i srednjih poduzeća u vezi s klimatskim i drugim novim rizicima kroz posvećene istraživačke aktivnosti.U prošlogodišnjem izdanju natječaja, u Hrvatskoj je titulu "" ponijela tvrtka, proizvođač kišobrana s jakom predanošću uključivanju i društvenoj odgovornosti koji aktivno integrira osobe s invaliditetom kao zaposlenike. Generalijev natječaj pružio je Hrvatskom kišobranu priliku da svoje poslovanje i postignuća predstavi i na prestižnom finalu Generali SME EnterPRIZE natječaja u Bruxellesu u ožujku ove godine, gdje su dobili priznanje za održivo poslovanje čime su, na europskoj pozornici, pokazali svoja iznimna postignuća.Heroji održivosti predstavljeni su na web stranici