Malo i srednje poduzetništvo

kontinuiran rast i razvoj

pozitivnim trendovima

poticanja

5. svibnja 2025.

Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2025. godini

Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2025. godini

Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za savjetovanje i mentoriranje poduzetnika na području Osječko-baranjske županije u 2025. godini

Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za učeničko poduzetništvo na području Osječko-baranjske županije u 2025. godini

12. rujna 2025.

1. srpnja 2025.

031 221-881

Tekst: OBŽ

Foto: Pexels.com/Ilustracija

pokretač je cjelokupnog gospodarskog razvoja i generator novih radnih mjesta, a mala i srednja poduzeća okvir su za realizaciju poduzetničke inicijative koja čini osnovu gospodarstva. Osječko-baranjsko gospodarstvo bilježi, rekordan broj poslovnih subjekata, nikada manji broj nezaposlenih te stalan porast zaposlenih.Svoj doprinos ovimdaje i Osječko-baranjska županija, provodeći različite projektepoduzetništva, među kojima su sufinanciranje kamate na poduzetničke kredite, projekti poticanja zapošljavanja, bespovratne potpore, informiranje, savjetovanje i mentoriranje poduzetnika. Dodatna potpora i pomoć u poslovanju poduzetnicima su i četiri nova javna poziva, koja je Osječko-baranjska županija objavilagodine:- Potpora se dodjeljuje za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja, a osobito za ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa i kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju poslovnog prostora. Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 5.000,00 eura za korisnike potpore čija je pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u prerađivačku industriju.- Potpora se dodjeljuje za informativnu i obrazovnu djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina poduzetnika, te učenika i studenata, a osobito za izradu sadržaja namijenjenih informiranju poduzetnika kroz tiskane i elektroničke medije, izradu poduzetničkih publikacija, organiziranje i provođenje seminara, tribina, radionica i foruma te drugih oblika obrazovanja i osposobljavanja poduzetnika. Potpora za informiranje iznosi do 75% opravdanih troškova, a za oblike edukacije i do 100% opravdanih troškova.- Potpora za savjetovanje i mentoriranje poduzetnika dodjeljuje se za savjetodavnu i mentorsku djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina poduzetnika početnika i ostalih poduzetnika, a osobito za stručne savjetodavne usluge poduzetnicima, kao i korisnicima poduzetničkih inkubatora i mentorske usluge poduzetnicima početnicima. Potpora za savjetodavne usluge iznosi do 50% opravdanih troškova, a potpore za mentorske usluge poduzetnicima početnicima iznose do 30,00 eura po satu mentoriranja.- Potpora se dodjeljuje za organizaciju radionica i drugih oblika edukacije za učenike i studente u cilju poticanja cjeloživotnog učenja učenika i studenata, razvoja poduzetničkih kompetencija i kulture poduzetništva, a osobito za organizaciju radionica i drugih oblika edukacije za učenike i studente, tiskanje brošura, letaka i slično, sudjelovanje na konferencijama, okruglim stolovima i slično. Potpora iznosi do 100% opravdanih troškova.Svi javni poziv otvoreni su do utroška sredstava, a najkasnije dogodine osim Javnog poziva za podnošenje prijave za dodjelu potpora za učeničko poduzetništvo na području Osječko-baranjske županije u 2025. godini koji je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije dogodine.Potrebni obrasci i prijave nalaze se na internetskim stranicama Županije , a dodatne informacije moguće je dobiti putem telefona