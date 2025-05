Anemoia

fenomen nostalgije

Galeriji Kulturnog centra Osijek

petak, 9. svibnja 2025.

Amio Mon, Teuta Gatolin, Ivor Glavaš, Zlatko Kozina, Linda Kozina i ONE CURE

autorskog umjetničko-istraživačkog

Pokreti Nostalgije

Dario Vuger.

“ - naziv je nove izložbe koja tematizira, a koja će biti otvorena u, početkom u 19.00 sati u KC-u. U osječkoj instalaciji izložbe svoj rad predstavljaju hrvatski suvremeni umjetnici:Otvorenje izložbe pratit će i nastup benda One cure u Maloj dvorani Kulturnog centra, čiji koncert će biti i dio (stalnog) postava ove izložbe.Izložba Anemoia zapravo je nastavakprojekta započetog 2022. u Zagrebu (međunarodna konferencija i pop-up izložba „„ u Multimedijalnom institutu u Zagrebu te zbornik Introducing Nostalgia Movements iz 2023. godine u suradnji s Centrom za Vizualne Studije) u kojem pozvani autori (kroz natječaj ili kustoski koncept) predstavljaju radove koji tematiziraju fenomen nostalgije u mnogostrukosti njene suvremene pojavnosti; kao problema mišljenja, fenomena popularne kulture i umjetničke inspiracije.Anemoia je galerijska multimedijalna izložba u kojoj je naglasak na iskustvo izložbe kao ambijentalnog medija (Paul Roquet). Nastoji se stvoriti ambijent nostalgije - ali i ocrtati nejasnost fenomena nostalgije - je li to čežnja za prošlošću ili samo oblik „ovjekovječene“ proizvodnje koji kroz reanimaciju prošlosti u konačnici krade (stvarno) vrijeme.Kustos osječke izložbe jeIzložba ostaje otvorena sve do 27.5. u Galeriji Kulturnog centra Osijek, od ponedjeljka do subote 10-22 sata. Ulaz na izložbu je slobodan.