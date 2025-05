NEWAVES - Collaborative Alliance for Radio Recovery and Boost of Community News Media in Low-density Territories

Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku

Handerson Aguiar Engrácio s Instituto Politecnico da Guarda iz Portugala

Snježana Barić-Šelmić

Borko Baraban

Naša Akademija vjeruje u moć projekata poput NEWAVESA da prošire horizonte, izgrade nova znanja i stvore čvrste temelje za buduću suradnju. Oni nas povezuju s partnerima diljem Europe, ali i sa zajednicama kojima služimo. Upravo kroz takve projekte ostvarujemo svoju misiju – da budemo prostor slobodnog stvaranja, otvorenog dijaloga i profesionalnog rasta

suradnički savez

osam partnera

916.315, 90 eura

50 osoba

To su digitalna platforma za distribuciju sadržaja koja omogućuje umrežavanje i kruženje radijskog programa lokalnih postaja diljem Europe, čime se povećava njihova vidljivost, konkurentnost i raznolikost ponude za slušatelje. Druga komponenta je centar za prijenos znanja i edukaciju, usmjeren na osposobljavanje sadašnjih i budućih medijskih profesionalaca kroz e-učenje, mobilnost i suradničke radionice, s ciljem podizanja kvalitete i održivosti lokalnog radijskog novinarstva

Glavni ciljevi projekta bili su: osigurati digitalnu platformu za dijeljenje sadržaja; poboljšati održivost lokalnih radijskih postaja na područjima slabije gustoće naseljenosti, osnažiti njihovu suradnju, pojačati borbu protiv dezinformacija te osigurati obuku i mobilnost među radijskim profesionalcima. Sa zadovoljstvom mogu reći kako su svi ciljevi postignuti i da smo za novi natječaj Europske unije već nominirali nastavak ovoga projekta s novim partnerima iz još četiri europske države – Švedske, Italije, Rumunjske i Španjolske

Tekst i foto: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Ključni rezultati i postignuća ostvareni u okviru velikog dvogodišnjeg međunarodnog projekta, predstavljeni su na konferenciji za novinare koja je održana na, koja je jedan od partnera u navedenom projektu.O tijeku projekta i njegovim najvažnijim rezultatima govorili su projektni menadžer, koji je nositelj projekta NEWAVES, i, voditeljica projekta na Akademiji. Okupljene je pozdravio, prodekan za nastavu i studente na Akademiji. „“, istaknuo je, između ostaloga, prodekan Borko Baraban.Kako je istaknuto, riječ je o projektu koji predstavljaza oporavak radija i jačanje medija zajednice na slabije naseljenim područjima (puni naziv projekta je NEWAVES – Collaborative Alliance for Radio Recovery and Boost of Community News Media in Lowdensity Territories), a koji je financiran kroz programski okvir Europske komisije za potporu kulturi i audiovizualnom sektoru Kreativna Europa (Creative Europe Programme – CREA).U projektu sudjeluje ukupno– četiri visokoškolske institucije i četiri medijske kuće, po jedna iz svake države. Nositelj projekta je Instituto Politecnico da Guarda (Portugal), a partneri su: Radio Altitude Guarda Sociedade de Comunicação Lda. (Portugal), Trgovsko radiodifuzno društvo Radio Kanal 77 DOOEL (Sjeverna Makedonija), Goce Delčev State University Štip (Sjeverna Makedonija), Trencianska Univerzita Alexandra Dubceka v Trencine (Slovačka), Rozhlas a televízia Slovenska (Slovačka), Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku te, kao pridruženi partner, Hrvatski radio – Radio Osijek. Projekt NEWAVES službeno je započeo u lipnju 2023. i traje 24 mjeseca, odnosno do lipnja 2025., što znači da se upravo nalazi u završnoj fazi. Osmišljen je kao mreža za razmjenu najboljih praksi među lokalnim radijskim postajama, novinarima i komunikacijskim stručnjacima, a njegova ukupna vrijednost jeOvoga tjedna, od 5. do 9. svibnja 2025., u Osijeku se okupilo gotovoiz četiri spomenute države koji su izravno ili neizravno uključene u ovaj projekt. Dvadesetak sudionika sudjelovalo je na dvodnevnom koordinacijskom sastanku (Coordination Meeting), ukupno četvrtom, na kojemu su rezimirane dosadašnje aktivnosti realizirane u okviru četiri tzv. radna paketa te dogovoreni detaljni koraci u završavanju projekta NEWAVES. Osim toga, tijekom svih pet dana na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku organiziran je edukacijski program (Mobility Programme) koji, na osnovu obrazovnih materijala osmišljenih u okviru ovoga projekta u različitim tematskim područjima, pohađa više od 30 radijskih novinara i djelatnika iz Portugala, Slovačke, Sjeverne Makedonije i Hrvatske.Oni su također bili nazočni na konferenciji za novinare, gdje je rečeno kako postoje dvije ključne komponente projekta, obje sadržane na platformi newaves.eu. „“, naglasila je Snježana Barić-Šelmić. „“, zaključio je Handerson Aguiar Engrácio, uz poziv radijskim postajama da se priključe platformi i besplatno koriste sve njezine sadržaje.