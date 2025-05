Vinski mjesec u Osječko-baranjskoj županiji

Vinalia (HeadOnEast) i Zlatni Wineend

Ovogodišnjipočinjei časti nas sve do(RECEVIN) početkom 2025. dodijelila je Osječko-baranjskoj županiji prestižnu titulu, označivši tako početak zanimljive, dinamične, posebno vinom opijene godine za ovu prijestolnicu, majku vina.Nije tome samo razlog što su Slavonija i hrvatsko Podunavlje najveći hrvatski proizvođači vina, kao ni činjenica da OBŽ ima četiri vinogorja (baranjsko, erdutsko, đakovačko i feričanačko). Kako neslužbeno doznajemo, komisiju je ipak najviše oduševila vijest da vinski mjesec u Slavoniji i Baranji traje čak tri kalendarska!Tako ovogodišnji Vinski mjesec u Osječko-baranjskoj županiji počinje 10. svibnja i časti nas sve do 5. srpnja. Donosi nam on neke već poznate i voljene manifestacije, ali i poneku novost za svakog hedonista i sve koji to tek žele postati.je 10. svibnja domaćin Festivala sira i vina koji se održava u dvorištu baroknog dvorca Prandau-Normann. Ovaj događaj okuplja lokalne proizvođače, a uz bogatu gastronomsku ponudu, popraćen je i glazbenim programom koji predvodi TBF.17. svibnja ljubitelji aktivnog odmora i vrhunskih vina neće htjeti propustitikoji donosi slikovitu šetnju kroz Osijek s degustacijama na odabranim lokacijama. Sudionici će se upoznati s bogatom povijesti grada, uživajući pritom u vrhunskom vinu. Dan će završiti uz Urban Wine Party na Trgu sv. Trojstva, gdje nas u večernjim satima očekuje koncert Nene Belana & Fiumensa. Svi su dobrodošli, bili sudionici Osijek Wine and Walka ili ne!Za sve kojima je ipak draži mirniji ugođaj u prirodi, isti su dandomaćin prvog pjenušavog piknika pod nazivom. Za one koji ne žele ništa propustiti, vinski piknik s pogledom na Dunav svake subote u svibnju i lipnju organizira i aljmaška vinarija i destilerija K55.će 24. svibnja postati središtem kulture i enologije tijekom. Ovaj najdugovječniji pop-up vinski događaj spaja izložbe lokalnih umjetnika s degustacijama vina, stvarajući jedinstvenu atmosferu koja slavi kreativnost i tradiciju.30. i 31. svibnja glavnim gradom vina postaje Zmajevac, već znani dobri domaćinu sklopu kojega se dodjeljuje i prestižna nagrada Šampion Dunava. Sudionici se ovdje mogu okušati u vinskim igrama i sudjelovati u raznim radionicama, a nakon toga se u prekrasnom okruženju baranjskih surduka i gatora opustiti uz degustaciju lokalnih vina i odličnu glazbenu podlogu za koju je u subotu zadužena i6. lipnja u drvoredu između Topolja i Gajića čekaju nas. Ondje se tradicionalna glazba sljubljuje s enološkim užicima za autentično iskustvo podrumarske kulture, a uz nastup ni više niti manje već Najboljih hrvatskih tamburaša posjetitelji će moći degustirati vina lokalnih vinara i uživati u domaćim specijalitetima.Isti se dan uu sklopu poznatog međunarodnog konjičkog natjecanja u vožnji jednoprega, dvoprega i četveroprega okuplja stotinjak zaljubljenika u taj sport iz Europe i SAD-a, koji će uz brojne druge posjetitelje zasigurno uživati u večernjem programu pod nazivom7. lipnja ugostit će. Ova šetnja pruža jedinstvenu priliku za upoznavanjem s prirodnim ljepotama Baranjske planine i njezinom bogatom vinskom ponudom. Sudionici će uživati u predivnim vidicima i kušati autohtona vina baš ondje gdje su najfinije kapljice i potekle.14. se lipnja u Aljmašu se uz vino slavi još jedan omiljeni slavonski specijalitet, a brojne će ekipe pokušati pripremiti najboljiNajbolja je to prilika da okusite zbog čeganazivaju i vinskim!Đakovačko nas vinogorje dočekuje tijekom. 20. će lipnja vinarije u Mandićevcu, a 21. lipnja i one u Trnavi otvoriti svoja vrata posjetiteljima, omogućujući im da iz prve ruke dožive proces proizvodnje vina i degustiraju najfinije kapljice. Uz ovaj događaj, 21. lipnja u Trnavi održat će se 38. Bonavita, manifestacija koja slavi dugu tradiciju vinogradarstva i vinarstva u ovom kraju. Posjetitelji će moći uživati u degustacijama, glazbenim programima i bogatoj gastronomskoj ponudi, a cijeli vikend ujedno označava i početak manifestacije Đakovački vezovi.4. i 5. srpnja ovaj ljetni vinski “mjesec” zatvaraju još dvijeRado bismo da Vinski mjesec traje i duže, ali Slavoniji i Baranji potrebna je tek kratka stanka nakon koje se već u rujnu održavaju, dok u listopadu čekajuu Trnavi.