dvije djevojčice

električnim romobilom

nisu koristile

cestom

nije dopuštena

izgubila je nadzor

Klinički bolnički centar Osijek

teško ozlijeđene

Na području PU osječko-baranjske ove godine 3 osobe teško ozlijeđene u nesrećama s romobilima

7 prometnih nesreća

3 osobe teško ozlijeđene

5 lakše

S obzirom na sve veći broj prometnih nesreća na električnim romobilima podsjećamo na pravila za vozače osobnih prijevoznih sredstava:

U Lapovcima 3. svibnja u 17.15 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su ozlijeđeneod 13 i 14 godina.Naime, 14-godišnjakinja je upravljalana kojem je kao putnicu prevozila 13-godišnjakinju,sigurnosne kacige, a kretale su sežupanijskom cestom u Lapovcima, odnosno po kolniku na kojemu takva vožnjai to na dijelu na kojem postoji nogostup. Dolaskom do mjesta događajanad osobnim prijevoznim sredstvom te su obje pale na kolnik, izvijestili su iz policije.Djevojčice su prevezene u, gdje je ustanovljeno da su, zbog čega su zadržane na bolničkom liječenju.Na području PU osječko-baranjske je u 2025. godini evidentiranou kojima su sudjelovali vozači električnih romobila u kojima su, a njih- Prvo i osnovno je da vozači električnih romobila ili osobnih prijevoznih sredstava moraju koristiti zaštitne kacige, uz napomenu da u padovima najčešće nastaju ozljede glave.- Roditelji, dobna granica za upravljanje osobnim prijevoznim sredstvom je 14 godina (!), a kada se kreću biciklističkom stazom vozači osobnih prijevoznih sredstava dužni su, pri prelasku kolnika, obratiti pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju te kolnik prelaziti nakon što se uvjere da to mogu učiniti na siguran način. Ako pak biciklistička staza nije označena preko kolnika dužni su zaustaviti osobno prijevozno sredstvo i gurati ga preko obilježenog pješačkog prijelaza ili kolnika ceste.- Također, vozači su dužni noću i danju, u slučaju smanjene vidljivosti, biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. Uz to, od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću), a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, na osobnom prijevoznom sredstvu mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani.- Osim što vozači osobnih prijevoznih sredstava na glavi moraju nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje, na svom vozilu smiju prevoziti samo sebe, nikako putnike.- Vozilom se ne smije upravljati koristeći slušalice u ili na oba uha čime bi se umanjila mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom. U slučaju kršenja propisane obveze, propisana je sankcija, odnosno novčana kazna u iznosu od 300 kuna.- Vozač osobnog prijevoznog sredstava mora upravljati vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu, a osobito ne smije skidati istodobno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu.- Također, ne smije ostaviti osobno prijevozno sredstvo bez nadzora na prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka, osim na za to posebno uređenim i označenim mjestima.- Uz to, novim zakonom definirana je i kategorija „pomoćna pješačka sredstva“ koja se odnosi na naprave koje se pokreću isključivo snagom osobe koja upravlja tim sredstvom (romobili bez motornog ili električnog pogona, dječji bicikl, koturaljke, role, sanjke, skije, klizaljke i sl.). Također, novim je Zakonom na kolniku zabranjeno igranje i/ili vožnja pomoćnim pješačkim sredstvima.