Odličan nastup

Slaven Belupa

visokom

zasluženom

Omerovića

Sušak

velikoj želji

Omerović

Hernani

Babeca

Farmaceuta

Dolčeka

Jurišić

Hernanijem

Sve čestitke igračima! Sve ono što je bilo planirano uspjeli smo ostvariti na terenu. Vidi se stvarno da više nismo neka skupina pojedinaca, nego da postajemo momčad, što je bila naša osnovna želja. Mislim da smo odigrali vrhunsko prvo poluvrijeme, bili smo okomiti i izravno napadali prema golu. Muče me još neke sitnice i detalji, no to ćemo rješavati do kraja sezone i onda mirno na pripreme za dalje. Odlična prezentacija u svakom slučaju, protiv jako dobro protivnika, vrhunski vođenog s klupe. Tako i ubuduće treba razmišljati i u svakom trenutku dati svoj maksimum. Meni je najbitnije da ono što treniramo i o čemu razgovaramo kako bismo trebali igrati – da se to poštuje na terenu i da su svi podređeni kolektivu i klubu. Bilo je i nekih slabijih stvari, ali je to sada sporedno jer smo ostvarili zaista lijepu pobjedu

Simon Rožman

Svaka pobjeda daje dodatnu energiju i vjeru

devet bodova

Sigurno da svaka pobjeda daje dodatnu energiju kao i vjeru da možemo bolje. Najviše sam sretan zbog igrača jer su oni puno toga preokrenuli. Sve sada izgleda puno bolje, usvajaju se informacije koje im govorimo u pripremi utakmica, a sada su došli i rezultati. Znamo što je bilo donedavno, svjesni smo i situacije u kojoj se trenutno nalazimo te posebno onoga što želimo napraviti sljedeće sezone. Igračima dajemo podršku da budu u što boljem izdanju, u svakoj utakmici do kraja prvenstva.

Alen Petrović je do sada u svom poslu pokazao koliko vrijedi, znamo da je idealan čovjek u sportskom sektoru, kakav nam treba. Čovjek diše ovaj klub i grad, tako da mislim da je Uprava njegovim dolaskom povukla pravi potez. Uloge su podijeljene, sve se zna tko što radi, tako da je to riješeno. Osobno se fokusiram na aktualnu momčad, kako bismo napravili što više toga i što bolje rezultate, a onda će biti vremena za neke druge stvari.

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv

imali su naši nogometaši u gostima kod! Vrlo uvjerljiva prezentacija okončana jei apsolutnopobjedom od 4:1. Iako smo u početku propustili realizirati kazneni udarac (udaracobranio je), ništa nije poremetilo Bijelo-plave u njihovom ritmu iza pobjedom u ovoj utakmici.je dva puta vrlo lijepo pogodio mrežu, preciznim udarcima koji su bili neobranjivi za domaćeg vratara, a do kraja prvog poluvremena zabio je rutinski i, na asistenciju, kada se našao sam pred vratima. Domaćin je golomsamo na trenutak navijestio da bi mogao nešto više učiniti, no kada je ubrzo zatimmajstorski završio akciju u kojoj je sudjelovao s– sve je bilo potpuno izvjesno., izjavio jeOsijek imau nizu, a svakako veseli i način kako je došao do njih uz gol-razliku 8:1 u tom razdoblju.Već sada naš trener i novi sportski direktor svakodnevno razgovaraju o svemu što je aktualno, dakako i onoga što će uslijediti po svršetku sezone…