Panonski festival knjige

od 21. do 25. svibnja 2025.

dvorani Gradski vrt

Počinje treći, kulturna manifestacija koja u Slavoniju donosi, okupljajući pisce, izdavače, čitatelje i sve ljubitelje književnosti. Festival se održava s ciljem promoviranja čitanja, književnosti i stvaralaštva, ali i očuvanja identiteta te povezivanja svih generacija kroz knjigu.Ljubiteljima knjige na samom će se otvorenju obratiti, predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore,, zamjenik župana Osječko-baranjske županije,, saborski zastupnik i gradonačelnik grada Osijeka, i dr.sc., ministrica kulture i medija. Svečano će se otvorenje održati 21. svibnja u 12.00 sati, u Sportskoj dvorani Gradski vrt u Osijeku, dok sam Festival svoja vrata za posjetitelje otvara već u 10.00 sati.Otvorenje će simbolično označiti početak bogatog višednevnog programa koji će obuhvatiti desetke predstavljanja knjiga, panela, radionica, izložbi i sadržaja za djecu i mlade. Nakon svečanog početka, slijedi predstavljanje iznimno vrijedne publikacije: "", autorica. Knjiga je to koja tematizira očuvanje slavonske nematerijalne kulturne baštine i daje važan doprinos razumijevanju lokalnog identiteta.Posebno mjesto u programu prvoga dana zauzima i panel Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske "", koji će se baviti temom poticanja čitanja od najranije dobi, važnosti čitanja u razvoju djece, ali i ulogom zajednice i obrazovnih institucija u tom procesu. Nacionalni je to program poticanja čitanja djeci od najranije dobi i bavi se predškolskom djecom kao čitateljima uz aktivnu ulogu pedijatara u pedijatrijskim ordinacijama.Program se nastavlja predstavljanjem značajnih književnih izdanja suvremene hrvatske scene: "" autorice, knjige koja kroz vizualnu i antropološku prizmu istražuje tradicionalne tetovaže kao simbol identiteta. Slijedi predstavljanje naslova ", intrigantnog i osebujnog djela koje se bavi pitanjima slobode, odgovornosti i osobne transformacije. Zajednički će nam se predstavitis naslovima "", knjige koja istražuje odnose identiteta, prošlosti i pripadnosti i "koja govori o sudbinama koje se slijevaju u jednu potresnu i dirljivu priču. Dan zaključuju ". Provokativan je to i duhovit roman koji se ne boji zadirati u svakodnevicu s oštrinom i ironijom.Panonski festival knjige i ove godine posebnu pažnju posvećuje najmlađima i mladima bogatim programom koji uključuje interaktivne radionice, pripovijedanje priča, susrete s dječjim piscima, kao i aktivnosti koje potiču maštu, kreativnost i ljubav prema knjizi od najranijih dana.Posjetitelji festivala moći će uživati uz brojne izdavače koji dolaze s novim i malo starijim izdanjima, književnim hitovima, publicistikom, dječjom literaturom i stručnim knjigama. Uz to, dostupni su posebni sajamski popusti koji čitanje čine još pristupačnijim.U vremenu kad je pažnja usmjerena na brze informacije i digitalne sadržaje, knjiga ostaje jedan od rijetkih prostora koji omogućuje dublje promišljanje, introspekciju, povezivanje i razumijevanje svijeta oko nas. Upravo zato Panonski festival knjige ne slavi samo knjige, već i one koji ih stvaraju, čuvaju i dijele.Ulaz na festival je, a radno vrijeme je od 10 do 20 sati u srijedu, četvrtak i nedjelju dok je u petak i subotu od 10 do 21 sat.Treći po redu- mjesto susreta autora, čitatelja i ljubitelja knjiga održat će seOčekuju vas promocije novih naslova, susreti s autorima, zanimljiva predavanja i neizostavni popusti na brojne knjižne naslove.