Tekst i foto: dr.sc. Irena Bando

U okviru programaiz Osijeka od 6. do 11. travnja 2025. provedena je mobilnost učenika u, glavnom gradu. Na mobilnosti je sudjelovalo8. razreda iMobilnost se provodila u nadpiskupijskoj gimnaziji (), gdje su učenici tijekom četiri dana stjecaliprovodeći razne odgojno-obrazovne aktivnosti u školi i izvan nje. Ta škola nudi osmogodišnji gimnazijski program, a pohađaju je učenici od 12 do 18 godina. Program rada škole temelji se naCilj posjeta školi bio jes obrazovnim sustavom Češke, komunikacija i razmjena iskustava s vršnjacima, aktivno sudjelovanje u nastavi te prisustvovanje raznim kulturnim sadržajima.Prvi dan mobilnosti, na putu iz Osijeka do Praga, sudionici mobilnosti su posjetili, drugi najveći grad Češke. Grad je bogat poviješću, ali istovremeno vrlo moderan. Poznat je po svojim srednjovjekovnim zidinama, starim crkvama i dvorcima, kao i po modernim arhitektonskim zgradama i živahnoj atmosferi. Tamo su posjetilite se popeli uskim strmim stepenicama do samog vrha tornja crkve i uživali u predivnom pogledu.Sljedeće dane su učenici svakodnevno provodili u školi koja se nalazila u impresivnoj zgradi od šest katova.Program u školi je bio. Na nastavi engleskog jezika imali su interaktivne aktivnosti koristeći aplikacijuu kojoj se može povezati naučeno znanje i zabavna igra. Na taj su način učenici razvijali komunikacijske vještine, poticali kreativno izražavanje te učili kroz igru i dijalog.Najzanimljiviji su bili satiu učionici prepunoj instrumenata, gdje je zajedničko stvaranje glazbe dodatno povezalo učenike.Posebno dojmljiv bio je i, na kojem su učenici zajednički stvarali radove inspirirane motivima iz svojih zemalja. Kreativna atmosfera i razmjena ideja potaknuli su osjećaj zajedništva i uvažavanja različitih kulturnih izraza.Vrlonačin poučavanja bio je u, gdje su učenici dobili zadatak da osmisle kreativni video koristeći umjetnu inteligenciju i izložbeni umjetnički postav u galeriji. Tako su razvijali vještine davanja dobrih unosa umjetnoj inteligenciji te se kritički osvrnuti na njezine mogućnosti pretvaranja slike u video.Nakon školskog dijela programa, slijedio jeupoznavanja kulture grada Praga i razvijanja životnih vještina u svakodnevnim situacijama. Učenici su istraživali slikovite predjele grada, diveći se bogatoj arhitekturi i povijesnim znamenitostima. Poseban doživljaj bio je posjet poznatom Karlovom mostu, simbolu Praga, koji povezuje. Most je prepun kipova i skulptura, kao i uličnih umjetnika i performera. Na Maloj strani su imali priliku vidjeti najužu ulicu na svijetu, koja je toliko uska da se prolaz mora regulirati semaforom.Šetnja Pragom je svakodnevno otkrivala ljepote grada, a jedna od njih je svakako bila Mala strana, područje muzeja i zanimljivih umjetničkih eksponata među kojima su bile skulpture(koje simboliziraju konzumerizam i borbu protiv pobačaja) ina vodi koji su izrađeni od reciklirane plastike simbolizirajući važnost podizanja svijesti o okolišu.Ostale dane su posjetili razne turističke atrakcije u Pragu:, jedan od najpoznatijih, najvećih i najljepših zooloških vrtova na svijetu; vozili su se brodom po; posjetili sugdje su ulazili u zrcalne labirinte, vrtložne tunele, ležali na krevetu s više od 1000 čavala, otkrivali iluzije naopako okrenute sobe i 3D oslikanu štalu te su mogli iluzorno doživjeti kako ljudi rastu i smanjuju se u nekoliko sekundi.Jedan dan su posjetiligdje su gledali predstavu(Valeri i njezin tjedan čuda) koja je nastala prema poznatom češkom gotičkom nadrealističkom filmu iz 1970. o odrastanju temeljen na istoimenom romanu poznatog češkog pisca Vítězslava Nezvala.Posljednji dan mobilnosti u povratku za Osijek zaustavili su se u, glavnom gradu Slovačke gdje su posjetili Bratislavski dvorac, prošetali romantičnim ulicama grada i degustirali popularnu slovačku slasticu trdelnik.Ova je mobilnost bila iznimno poučna i inspirativna. Učenici su upoznali novu kulturu, usavršavali jezične vještine, susreli se s novim metodama učenja te stvorili nova prijateljstva.Mobilnost je organizirala Erasmus koordinatorica školeu suradnji s partnerima češke škole. Mobilnost je financirana sredstvima Europske unije programa Erasmus+.