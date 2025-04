Prvenstva RH za kadete uzrasta U-15 i U-17

U subotu Vukovar je bio domaćin ovogodišnjegimao je dva predstavnika u muškoj i dva u ženskoj konkurenciji.U konkurenciji kadetkinja U-17 vrlo zapažen nastup imala jeosvojivšiu sve tri discipline trzaj, izbačaj i biatlon rezultatom 68/88/156 u kategoriji do 71kg, te je imala drugi najbolji rezultat natjecanja.u konkurenciji kadetkinja U-17 osvojila jeu sve tri discipline rezultatom 37/52/89 u kategoriji do 81kg.osvojio jerezultatom 44/52/96 u konkurenciji kadeta U-15 u kategoriji do 67kg, dok je u konkurenciji kadeta U-17 osvojiou konkurenciji kadeta U-17 osvojio jerezultatom 70/95/165 u kategoriji do 96kg.