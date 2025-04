9. Deer & Bike

Tekst: Mislav Matišić

Foto: Mislav Matišić, Mario Jukić, Matko Mance, Robert Čiš

još je jednom pokazao zašto jeidealna za cikloturiste, a proljećegodišnje doba za upoznavanje prirodnih ljepota.Iako je zbog kiše morao biti9. Deer & Bike je u nedjeljnom izdanju uživao u. Vjetar sjeverac i blatna zemljana podloga odredila su promjenu rute tako da je ovogodišnja biciklijada većinski bila asfaltna i nažalost po prvi putaPromjeni termina odazvalo seiz raznih dijelova Slavonije, ali i Vojvodine, dok je trećina ipak morala odustati.Biciklijada je startala u nedjelju 27. travnja u Dražu i nenadano se sastojala se od kraće (40 km) i duže rute (55 km) jer je dio biciklista želio stići na utakmicu, kao da su znali kako da će tri boda ostati u Slavoniji! Biciklisti su mogli uživati ubaranjskim prirodnim i kulturnim atrakcijama, od plaže na Starom Dunavu u Dražu i novom vidikovcu Trojnaš na Banskom brdu do Spomenika Batinske bitke (gdje se navodno pojavio i jedan vojnik, sudionik bitke!), Zelenog otoka, Odašiljača Belje, ali i surduka u Zmajevcu i Popovcu. Spustevi i usponi najoš jednom su pokazali koliko jebiciklom na baranjskoj Planini, ali i koliko jeza svladati ovakve uspone.Vidljivost je bila idealna tako da su biciklisti vozili Planinom uz pogled nai brojna druga podunavska mjesta. Posebno je zanimljivo kako crkveni tornjevi izviru iz nepregledne ravnice, i to oni katolički, reformatorski i pravoslavni, pokazujući svu čar. A ta čuvena multikulturalnost mogla se vidjeti na svakom koraku, u svakom naselju, odTradicionalno druženje se završilo u, uz gajde, rakiju i vino, paprikaše i druge baranjske delicije. Organizatori biciklijade su obrtte udruga, a upravo oni poručuju kako najdugovječnija baranjska biciklijada nastavlja svoju vožnju i u travnju 2026. godine, i to po jubilarni deseti puta.