Tekst: Anela Novina

Foto: Katarina Berki

, kako i dolikuje doigravanju za prvaka Hrvatske.na kraju jeu seriji s 3-1 i osvojila toliko željeni naslov, nakon što su nedavno osvojili i. U iznimno zanimljivoj, ali i vrlo neobičnoj četvrtoj utakmici doigravanja za prvaka Hrvatske, Mursa Osijek jeMladost s 3:2 (26:24, 17:25, 17:25, 25:17, 15:13) nakon 141 minute ‘čiste igre’.Prateći prva tri seta, susret se svima u prepunojčinio vrlo, no pogled na statistiku i kretanje rezultata ponudio je nešto sasvim drugo.Naime, Mladost jeprvi set nakon što je vodila od početka do 24:18, da bi se onda ukazao na servisu Vuković, koji je prije toga zamijenio indisponiranog. Dakle, Mursa je u finišu napravilaod 8-0 i set dobila sa 26:24! Mladost je u tom setu imala 10 pogrešaka, dakle upravo su toliko poena ‘poklonili’ suparniku, među ostalima su i čiste ‘zicere’ u finišu ‘zapucali’ inače standardno odličan Chandrinos (dva puta) te Perić... Tu je vjerojatno i izgubljeno prvenstvo.U drugom setu Mursa, osim dva egala, niti jednom nije vodila, dok je u trećem imala tek ‘plus’ kod 2:1 i 3:2, a sve ostalo bilo je rezultatski na strani Zagrepčana. Stoga i ne čudi što su oba ta seta, u kojima jezamijenio, Mladostaši dobili s uvjerljivih 25:17.je u tom periodu igre bio neriješiva enigma za domaći sastav.Trener Murseveć je u prvom setu iz igre izvadio indisponirane, a uveo, da bi ih vratio u igru tek krajem trećeg seta. Mladost je bilau ta prva tri seta, nezaustavljiva, s odličnim servisima (7 aseva, Mursa bez poena iz tog dijela igre), te puno većim brojem poena u napadu (47-31).Domaćin je djelovao grogirano, bezidejno, iako je ovo bila njihova druga meč-lopta, jer su vodili s 2-1 u seriji do tri pobjede. No, morali su ipak nešto odigrati i Osječani, i krenuli su upravo u četvrtom setu.je pronašao, radio velike probleme Zagrepčanima na servisu, pa domaći set otvaraju s 4-0, a nakon minute odmora trener Mladosti Gačić morao je pozvati uskoro i drugu, kod 11:7 za Mursu. I dalje su u rezultatskom zaostatku Mladostaši, pa sada Gačić pokušava izmjenama pronaći raspoložene igrače za nastavak susreta. Ali, ne ide, do tada suverena i raspoložena Mladost neobjašnjivo je stala, kao i u finišu prvog seta.Četvrti set Mursa jesa 25:17, uz veliku nadmoć u bloku, 16 prema 8 Zagrepčana, koji su pak bili bolji u poenima u napadu (57-43) te as servisima (7-3). Ali, statistika je jedno, a semafor drugo, a na njemu je nakon dva sata igre pisalo 2-2.Ponovno su u najjačim sastavima momčadi izašle na teren u ‘skraćenom’ petom setu, u kojem se svaka pogreška dvostruko plaća... Mursa minimalno vodi, Mladost izjednačuje, i sve tako do promjene strana, do 8:7 za Osječane. Mursa stiže do +2 (10:8 ) a Mladost traži minutu odmora, nakon koje se nastavlja igra živaca na najjače, momčadi su ponovno poravnate (11:11).Nakon promašenog servisatraži drugi time-out na 11:12. Video provjerom ‘otkriveno’ je da je lopta u bloku dodirnula, pa domaćin vodi i 13:11. Ali, još nije gotovo, momčadi se grčevito bore za svaku loptu, pa sada Peris traži time-out kod 14:13.Posljednji poen, točnije posljednja dva, djelo su, za konačnu pobjedu od 3-2 Murse Osijek, novih prvaka Hrvatske.Statistički, na kraju je Mladost imala 65, a Mursa 53 poena u napadu. Osječani su imali 17 poena blokom, Zagrepčani 9, Mladost 7, a Mursa 3 as servisa. Domaćin je imao 23, a gost 27 pogrešaka.Viloria Marquez s 15 poena bio je najučinkovitiji u redovima Murse, Vuković je dodao 14, a Andrić i Janković po 11. Kod Mladosti, Đorđe Jovović napravio je 30, a Spyridon Chandrinos 22 poena.