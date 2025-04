Osnovne škole Jagode Truhelke

Tekst i foto: Ana Vukojević, stručna suradnica pedagoginja

Petero učenika 8. razreda i troje zaposlenikaiz Osijeka boravilo je od 6. do 11. travnja 2025. godine u. Posjetili su osnovnu školu, u selu Rudnik, nedaleko Racibórza, a posjet je bio organiziran u sklopukoju škola posjeduje. Ravnateljica i dvije zaposlenice te poljske škole prije dvije godine sudjelovale su u Erasmus mobilnosti u Osijeku pa su s veseljem ugostile osječke posjetitelje. Ciljevi ove mobilnosti uključivali su razvoj životnih vještina, podizanje svijesti o mentalnom zdravlju, poticanje tjelesne aktivnosti na otvorenom te unapređenje tehnoloških kompetencija. Prije dolaska u Racibórz, osječki učenici i djelatnici; učitelj povijesti, učiteljicai pedagoginja, posjetili su rudnik soli. Ovaj rudnik, koji je na UNESCOV-om popisu, datira iz 13. stoljeća i pruža jedinstven doživljaj podzemnog grada. Tijekom posjeta, sudionici su doznali o povijesti rudnika, okušali su se u lizanju zidova i pijenju rudničke vode. Fascinirani su bili kapelom svete Kinge, najvećom podzemnom crkvom na svijetu, izgrađenom u gotičkom stilu, gdje se održavaju mise i koncerti. Nakon razgledavanja rudnika, umorni, ali s osmjesima na licima nastavili su put do Racibórza.Prvog dana posjeta poljskoj osnovnoj školi u Rudniku, domaćini su osječkim učenicima i djelatnicima pripremili vrlo srdačan doček uz bogat program dobrodošlice i svečanu priredbu u impresivnoj školskoj dvorani. Učenici iz Poljske i Osnovne škole Jagode Truhelke pripremili su prezentacije o svojimkako bi se bolje upoznali. Posebno emotivan trenutak bio je kada su poljski učenici otpjevali hrvatsku pjesmu "", a Osječani su im uzvratili pjesmom "" na poljskom jeziku. Na kraju je slijedilo međusobno darivanje i uručivanje poklona. Nogometni klub Osijek vrlo se rado odazvao pozivu na suradnju i dodijelio je 15 Premium paketa za poljske učitelje. Učenici u Rudniku dobili su šalice, naljepnice, narukvice i privjeske najdražeg kluba gostiju,. Nakon razmjene poklona, domaćini su gostima pokazali školu, koja je opremljena modernim nastavnim sredstvima. Učenici u Rudniku nemaju domaće zadaće, što je bilo zanimljivo Osječanima. Prva radionica, "", ostavila je snažan dojam, a uključivala je igre poput nogometa i golfa uz pomoć interaktivnog projektora. Tijekom posjeta, učenici su sudjelovali na satu Tjelesne i zdravstvene kulture, a na satu Engleskog jezika poboljšavali su svoje komunikacijske vještine kroz igre i grupne aktivnosti. Za ručak je pripremljeno slatko jelo što je običaj ponedjeljkom u školi. Gosti su tako probali tradicionalno poljsko jelo pierogi, tijesto nalik knedlama, punjeno, ovaj puta slatkim, nadjevom. Popodnevni sati bili su posvećeni obilasku grada Racibórza, gdje su gosti upoznali povijest i znamenitosti grada. Dan je završio zajedničkom večerom u pizzeriji, gdje su se nastavila prijateljska druženja i razmjena pozitivnih dojmova zahvaljujući gostoljubivosti poljskih domaćina.U utorak, 8. travnja, posjetitelji su obišliu Rudniku gdje su se susreli s načelnikom općine. Upoznali su se s poviješću i značajkama općine Rudnik, a susret je završio ugodnim razgovorom uz tradicionalne. Nakon posjeta uredu, uputili su se u javnu knjižnicu, gdje su razgledali sobu tradicije i sudjelovali u radionicama koje je vodila ravnateljica knjižnice. Okušali su se u lokalnim zanatima, poput izrade maslaca, kojeg su kasnije i degustirali. Sudjelovali su i u izradi tradicionalnih uskršnjih palmi, šarenih buketa od grančica i cvijeća, koji su važan dio poljske uskršnje tradicije. U školskoj dvorani održana jeizmeđu osječkih i poljskih učenika šestih razreda. Osječani su pobijedili rezultatom 18:7, na radost svih, posebno učenikakoji je predvodio ekipu do pobjede. Učiteljicanašalila se kako je njezina ekipa pustila gostima da pobijede. Nakon ručka i kratkog odmora, gosti su posjetiliu Racibórzu. Centar potiče aktivno učenje kroz istraživanje i eksperimentiranje, a učenici su proširivali svoje znanje i tražili rješenja za razne izazovne i zanimljive zadatke.Treći dan bio je prepun. Počeo je kreativnim radionicama u školskoj knjižnici, gdje su učenici, podijeljeni u grupe, sudjelovali u maštovitim zadacima pod vodstvom knjižničarke. Kroz suradnju su razvijali kreativnost i životne vještine, sastavljajući različite predmete od lego kockica. Djelatnici škole natjecali su se s učenicima u izradii bili su uspješniji u toj aktivnosti. Učiteljica Katarzyna Pawlik oduševila je goste svojim vještinama šminkanja i izrade specijalnih efekata. Poslijepodne su domaćini poveli goste u, gdje su učenici istraživali bogatu povijest regije. Povijest Racibórza, isprepletena poljskim, njemačkim, češkim i židovskim utjecajima, bila je komplicirana. Grad je u više navrata spaljen i uništen, pogođen najezdama neprijateljskih vojski, poplavama i pošastima, ali se uvijek oporavljao od svih nedaća. Posjetitelji su mogli vidjeti unutrašnjost srednjovjekovnih podzemnih grobnica, izložbu povijesnih fotografija i različitu srednjovjekovnu ratnu opremu, ali i onu iz Drugog svjetskog rata. Najveća atrakcija bila je egipatska mumija, dar baruna Rothschilda. Nakon muzeja, učenici su posjetili dvorac Piast, gdje su kroz multimedijalne izložbe i edukativne igre istraživali srednjovjekovnu Šlesku. Posebno je bilo dirljivo vidjeti učenike kako kroz zajedničke igre pokazuju pravo prijateljstvo i timski rad. Dječak Luka je tako na kraju aktivnosti gradnje gotičkog svoda ushićeno izjavio: „!“.U četvrtak, 10. travnja, posjetitelji su započeli svoj dan obilaskom prekrasneu Rudniku, izgrađene u neogotičkom stilu. U Rudničkoj knjižnici koja se nalazi pokraj crkve sudjelovali su u opuštajućoj aktivnosti motanja papira (quilling) i izradi uskršnjih čestitki. Radionice je vodila knjižničarka, potičući sudionike na kreativno izražavanje i rad rukama. Nakon toga, gosti su se uputili na informatičku radionicu u školi, gdje su zajedno s poljskim učenicima 7. razreda izrađivali modele i programirali robote koristeći Lego Spike kockice. Za vrijeme ručka, djelatnici i učenici Osnovne škole Jagode Truhelke uživali su u tradicionalnom poljskom jelu, koje se sastoji od tijesta nalik knedlama, mesa i kuhanog kupusa. Psihologinjaorganizirala je zabavnu igruprijateljstva, koja je pomogla poljskim i hrvatskim učenicima da se bolje upoznaju i zbliže. Sunčano poslijepodne iskorišteno je za posjet impozantnoj poplavnoj brani i rezervoarunajvećem u Poljskoj. Gosti su uživali i na vidikovcu u mjestu Pogrzebień, s kojeg se pruža očaravajući pogled na prirodu. Obišli su i arboretum Moravska vrata, gdje su istraživali bogatu floru i faunu, divili se edukativnim uvećanim skulpturama insekata i posjetili mini zoološki vrt. Posebno ih je oduševio Začarani vrt, najbajkovitiji dio arboretuma u obliku labirinta. Dan je završio u ugodnoj atmosferi uz zajedničku večeru na gradskom trgu.U petak, 11. travnja, u školi u Rudniku održan je završni susret uzo mobilnosti. Rastanak je bio ispunjen emocijama, no djelatnici obje škole dogovorili su nastavak suradnje i buduće susrete. Poljski domaćini ostavili su snažan dojam na osječke učenike i djelatnike, koji su se oprostili od svojih Erasmus prijatelja sa suzama u očima. Zahvalni za ovo izvanredno iskustvo i gostoprimstvo, Osječani su nastavili put prema. Posjet Auschwitzu bio je duboko dirljiv i potresan. Učenici i djelatnici bili su preplavljeni emocijama promatrajući unutrašnjost baraka u kojima su žrtve boravile. Uvjeti u kojima su zatočenici živjeli i radili bili su užasavajući i iznimno okrutni. U jednoj baraci odjednom je bilo smješteno oko 700 muškaraca, a u jednom krevetu i do 10 osoba. Od oko 400 izgrađenih baraka, ostalo ih je četrdesetak. Prolazak kroz plinsku komoru i krematorij u prvom dijelu Auschwitza bio je zastrašujući. Vodičicaposjetiteljima je dala nevjerojatne informacije. Nacisti su prije zatvaranja kampa uništili četiri od pet plinskih komora. U ovim komorama ubijeno je 900.000 ljudi, a 200.000 umrlo je zbog gladi, bolesti i užasnih uvjeta. Od 800 ljudi koji su pokušali pobjeći, samo njih 100 uspjelo je u tome. Pesticid ciklon B korišten je za trovanje zatočenika, a brojne prazne limenke tog otrova pronađene 1945. godine još uvijek se mogu vidjeti u jednoj od prostorija. Posjetitelji su također vidjeli osobne stvari žrtava, poput cipela, naočala i kofera. Posebno potresna bila je soba puna ženske kose od koje su nacisti izrađivali tkanine. S tugom i suosjećanjem prema žrtvama, učenici i djelatnici Osnovne škole Jagode Truhelke napustili su Auschwitz. Nakon 80 godina od oslobođenja Auschwitza ostaje nada da se takvo što više nikada neće ponoviti, a kako i sam natpis u jednoj od baraka upozorava; povijest se ne smije zaboraviti jer oni koji se ne sjećaju prošlosti, osuđeni su da ju ponavljaju.Ovo Erasmus putovanje ostavilo je dubok trag na učenike i djelatnike, koji su neizmjerno zahvalni poljskim prijateljima na gostoprimstvu i srdačnosti. Sudjelovanje u Erasmus projektima zaista obogaćuje živote, širi vidike i poučava najvećim ljudskim vrijednostima: ljubavi, dobroti i prijateljstvu.