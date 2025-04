Spartan World Championship

Tekst: Ariana Veočić

Foto: Martina Kenji

- najveći svjetski spektakl u- ponovno stiže u, i to u samo renesansno srce grada. Ovogodišnje izdanje donosi jošjer će upravo ovdje kulminirati ina 100 metara - disciplini koja će se 2028. godine premijerno održati i na Olimpijskim igrama u Los Angelesu.Prošlogodišnje, prvo izdanje događaja, u grad Hvar je privuklo je gotovoiz više od 36 zemalja svijeta, a ovaj se međunarodni sportski spektakl u Hrvatskoj te u više od 40 zemalja svijeta pratio i preko malih ekrana u televizijskom prijenosu uživo, snimkama televizijskog prijenosa i emitiranju video sažetaka putem brojnih digitalnih medijskih kuća.Zahvaljujući potporikoji događaj sufirnanciraju saSpartan World Championship ostaje na Hvaru gdje će se,spojiti naizgled nezamislivo -te drevni grad bogate povijesti i najsunčaniji otok na Jadranu.Utrka na, poznata kao najeksplozivnija i najdinamičnija OCR disciplina, ove će godine na Hvaru doseći svoj vrhunac - jer upravo tamo stiže finalekoja je ujedno i veliko finale, globalne serije natjecanja organizirane u suradnji s članovima nacionalnih federacijau više od 100 zemalja i na svim sportskim kontinentima. Time Hvar ne postaje samo domaćin prestižnog sportskog spektakla, već i središnja točka svjetske OCR elite, gdje će se u samo 100 metara odlučivati o najboljima među najboljima.Upravo se o tome razgovaralo na konferenciji za medije održanoj 24. travnja u hotelu Zonar na kojoj su sudjelovali, ravnatelj Uprave za sport u ime ministra turizma i sporta, gradonačelnik grada Hvara,, direktorica Turističke zajednice Grada Hvara,, dožupan Splitsko - dalmatinske županije,, glavni operativni direktor Spartana, direktor operacija Spartan Hrvatskate ambasador događaja i jedan od najboljih hrvatskih OCR sportaša", izjavio je direktor operacija Spartan HrvatskaPodizanje događaja na „višu ljestvicu’’ ne bi bilo moguće bez svesrdne podrške Vlade Republike Hrvatske kroz Ministarstvo turizma i sporta koje i ove godine podržava događaj financijskom potporom, što je prokomentirao i ravnatelj Uprave za sport Krešimir Šamija, „.“Spartan utrke s preprekama zasnivaju se na, a održavaju se još od 2007. godine kada su nastale po uzoru na vojne poligone. Na Hvaru će se opetovano održati Spartan svjetsko prvenstvo u disciplinama 100m i Sprint (5km), a održat će se također i utrke Super (10km) i Beast (21km) te utrka Kids za najmlađe koja je prošle godine privukla gotovo 200 djece.Važnost ponovnog održavanjadogađaja na Hvaru prokomentirao je i, dožupan Splitsko-dalmatinske županije..“Spartan događaj na Hvaru zaista je jedinstven jer prožima svaki kutak Grada, a natjecatelje vodi ne samo kroz njegove tipične uske uličice, već i predivnom prirodom i povijesnom baštinom.,“ izjavio je gradonačelnik grada HvaraOsim u istraživanju ljepota Hvara,i pomicanju vlastitih mentalnih i fizičkih granica, natjecatelji će se boriti i za izdašanod čak, što je najveći iznos u povijesti naših svjetskih prvenstava. Ova činjenica dodatno potvrđuje važnost i ozbiljnost Hvara kao domaćina, te dodatno pojačava razinu cijele organizacije.,“ prokomentirao je glavni operativni direktor Spartana,te nadodao, „.“, direktorica turističke zajednice grada Hvara izjavila je, „.“O utjecaju Spartan World Championship događaja na lokalnu OCR scenu, ambasador događaja i najbolji hrvatski OCR sportašizjavio je, „Ovim putem organizatori pozivaju sve Hrvate da se prijave na jednu od Spartan utrka u otvorenim kategorijama i testiraju svoju izdržljivost i okuse prvi duh Spartana od 9. do 12. listopada u Hvaru!Više informacija o događaju dostupno je na internetskoj stranici