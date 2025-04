pun aktivnosti, nagrada i korisnih informacija

shopping centru Portanova

proljetni izlozi

novih kolekcija i popusta

zdravlje

Dvije zdravstvene akcije

subotu, 26. travnja

Odbora za javno zdravstvo CroMSIC-a, podružnice Osijek

od 10 do 14 sati,

besplatna mjerenja tlaka i šećera u krvi

OMRON Complete

Od 16 do 19 sati

darovati krv

Gradskim društvom Crvenog križa Osijek i Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek

CCC-om

idealan trenutak

nagradni natječaj

Beverly Hills Polo Club torba

Shopping sezona

svježih kolekcija

traktivne popuste i posebne pogodnosti

Shoetique

sportskoj obući i odjeći

Cruyff, Mercer Amsterdam, Meyba, Off The Pitch

nije otkriven

ne rade nedjeljom

ne prestaje

Zdravlje, nagrade, shopping i zabava

Pred nama je vikend– a sve se događa na dobro poznatoj adresi: u! I dok suveć prepuni, ova subota u Portanovi bit će rezervirana i za –u jednoj suboti. U, posjetitelji Portanove imat će priliku sudjelovati u dvije iznimno vrijedne zdravstvene akcije: Kad si sladak, nisi svoj . U organizacijina 1. katu ispred Mullera, provodit će se. Posebnost ovog izdanja akcije je predstavljanje novog medicinskog uređajaza snimanje EKG-a, doniranog organizatorima. Brojni stručnjaci bit će na raspolaganju posjetiteljima za savjetovanje, otkrivanje aritmija i očitavanje rezultata., na 2. katu Portanove, preko puta Waldingera, svi građani moći ćeu suradnji s. Pridružite se ovoj hvalevrijednoj akciji i darujte ono najvrjednije – krv koja spašava živote!Nagradni natječaj u suradnji s. Ako još ne pratite Portanovu na društvenim mrežama, sada je! Na službenoj Facebook stranici Portanove u tijeku jeu suradnji s trgovinom CCC, a najsretnijeg pratitelja čeka atraktivna nagrada –, savršena za proljetne modne kombinacije.u punom jeku. Nova sezona donosi i nove modne favorite. Izlozi Portanove prepuni suza cijelu obitelj, a brojne trgovine pripremile su a. Idealno vrijeme za osvježavanje garderobe i uživanje u proljetnom shoppingu!Uskoro otvorenje –! Portanova uskoro postaje bogatija za još jedan prestižni brend! Uskoro se otvara nova poslovnica Shoetiquea, poznatog po luksuznoj. Bit će to njihova jedanaesta trgovina u Hrvatskoj, a među brendovima koje će nuditi nalaze se:, te brojni drugi. Datum otvorenja još, ali sve upućuje na to da nas do dolaska ovog modnog koncepta dijele samo dani.Zabava svake nedjelje – na 2. katu Portanove. I kada trgovine u Portanovi, zabava u Portanovi! Na 2. katu shopping centra i dalje vas očekuju otvoreni: GBowling, CineStar, Twister Fun Park, Twister Arcade, restoran Polaris i Luckia Casino. Bilo da tražite opuštanje, adrenalinsku zabavu ili filmski bijeg od stvarnosti – Portanova nudi sve!– sve na jednom mjestu – u Portanovi!