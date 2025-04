Jug 2

Tekst i foto: Irena Doležal

U utorak, 23. travnja, s početkom u 15 sati, dvoranabila je ispunjena, učenicima, učiteljima, roditeljima i članovima lokalne zajednice, povodom završne svečanosti cjelogodišnjeg školskog projektaiz Osijeka pod nazivom "".Projekt je obuhvatio sve razrede škole – od razredne do predmetne nastave – a učenici su, zajedno s razrednicima i predmetnim učiteljima, kroz razne aktivnosti razvijali praktična znanja i vještine za svakodnevni život. Kroz godinu dana radili su na temama poput kućanskih poslova, bontona, zdrave prehrane, prirodne kozmetike, estetike i higijene. Poseban naglasak bio je i na razvoju finih motoričkih sposobnosti, kreativnosti, kritičkog mišljenja, digitalne pismenosti te poduzetničkih i organizacijskih vještina.Na završnoj svečanosti učenici su predstavili rezultate svog rada kroz zanimljive tematske nastupe i prezentacije:. "Vrtna abeceda" – 1. razred, učiteljice: Veronika Filipović, Ana PšihistalKreativna točka u kojoj su učenici kroz abecedu učili o vrtlarstvu i važnosti brige o prirodi.. "Kad narastem bit ću televizor" – 2. razred, učiteljice: Đenana Omeragić-Gatara, Jasenka DomazetDuhovita refleksija o medijima i dječjoj mašti, ispraćena osmijehom publike.. "Začinsko i ljekovito bilje" – 3. razred, učiteljice: Božica Međugorac, Dijana MijićMirisni i edukativni kutak o blagodatima prirodnih biljaka za zdravlje i prehranu.. "Palačinke, džemovi i orašasti plodovi" – 4. razred, učiteljice: Ivona Tumir, Adrijana LekoKulinarska radionica u kojoj su učenici pripremali i servirali zdrave slastice.. "Svježe cijeđeni sokovi i voćne salate – priprema i serviranje" – 5.a razred, učiteljice: Anđelika Ćosić, Ana IvkovićZdravlje na tanjuru – učenici su prezentirali znanje o vitaminskim obrocima.. "Prišivanje dugmadi" – 5.b razred, učitelji: Mihovil Pšihistal, Lidija Debeljak-MiličevićPraktična vještina koja uči samostalnosti i preciznosti – s osmijehom i iglom u ruci.. "Lijepo ponašanje za stolom" – 6.a razred, učiteljice: Marija Grahovac, Anita Hršak, Sunčica DankoKroz ovu točku učenici su prikazali pravila kulturnog ponašanja za stolom.. "Čarobni svijet metle" – 6.b razred, učiteljice: Branka Paškuljević Turniški, Valentina KolodaOdrživost i urednost kroz igru – kako kućanski poslovi mogu biti zabavni!. "Izrada namještaja od drvenih paleta – dvosjed" – 7.a razred, učiteljice: Danijela Papp, Zrinka Josipović, Ljiljana RakoUčenici su spojili funkcionalnost i recikliranje u pravoj maloj stolariji.. "Vodič kroz bonton za putnike po svijetu" – 7.b razred, učiteljice: Nikolina Petrović, Ivana KirinPut oko svijeta kroz manire – učenici su predstavili kako se ponašati u različitim kulturama.. "Sve se može, od fizike do njege kože!" – 8.a razred, učiteljice: Ivana Bakoška, Irena DoležalInovativna točka koja spaja znanost i svakodnevicu – od eksperimenata do prirodne kozmetike.. "Pravimo kolače" – 8.b razred, učiteljice: Snježana Dumančić, Andrea Mazur, Marija PešićKulinarska radionica u kojoj su učenici pokazali sve – od recepta do prezentacije.Projekt su koordinirali: ravnatelj Hrvoje Brod, psihologinja i edukacijska rehabilitatoricaknjižničarkai profesorica povijestiRavnatelj škole,istaknuo je važnost ovakvih projekata u životu škole: „.”.Projekt "Oni su mali, ali su veliki" pokazao je kako škola može biti prostor gdje se znanje prenosi srcem, a djeca postaju samopouzdani, kreativni i odgovorni članovi društva i lokalne zajednice.