Puno nam znači ova pobjeda i napokon smo je dočekali! Stvarno smo je večeras i zaslužili, svaka čast svima koji su zaigrali i ovo izborili, ovo je možda i naša najbolja utakmica ove sezone. Odlično smo se postavili na terenu, malo toga dali našem protivniku i zato čestitam cijeloj momčadi. Znali smo da će Rijeka napasti iz prekida, opasni su u tim situacijama, osim toga ponijela ih je i atmosfera. Izdržali smo taj početni pritisak, u pravo vrijeme zabili gol za vodstvo, da bismo u drugom poluvremenu baš djelovali sigurno i koncentrirano, opasno i prema naprijed

Styopa je bio dobar u skoku i odbio loptu prema meni, znao sam da bi me Jakupović potom mogao proigrati u sredini, to je ta naša neka bosanska konekcija. Tako je i bilo, došla je lopta opet do mene i sretan sam što sam ga zabio. Kod drugog gola smo ih lijepo izigrali u protunapadu, kada sam vidio da Soldo nalijeće na loptu koju je prethodno obranio njihov vratar zahvalio sam se Bogu jer smo zaslužili ovu pobjedu. Stvarno smo bili dobri, znali smo da će Riječani krenuti u napad prvih 15-20 minuta, no jako smo se dobro postavili u tom bloku prema svojim vratima, izdržali smo taj pritisak, ali i bili opasni u kontrama.

Slažem se da je dosta onih koji su nas unaprijed otpisivali prije ove utakmice. Mislim da ova momčad zaslužuje puno više, da bolje stoji na ljestvici. Nismo imali ni sreće u prethodnim utakmicama, no vratit će se to u sljedećem dvobojima. Vjerujem da ćemo u nedjelju napuniti stadion s Hajdukom, možemo se i s njima nositi. Nadam se da ćemo i tada pobijediti.

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv

! Nakon deset kola bez pobjede,su dočekali svoj pun pogodak i to na Rujevici, protiv vodeće momčadia, na stadionu na kojem smo se zaista rijetko veselili u prošlosti. Nakon deset utakmica u nizu koje nam nisu donijele ništa dobro u rezultatskom smislu, Osijek je baš protiv Rijeketu ružnu seriju i osvojio sva, itekako bitna u situaciji u kojoj smo se našli. Momčad nam je odigrala, taktički je to bilo posloženo pametno i dečki svakako zaslužuju čestitke za ono što su prikazali., izjavio je najbolji igrač susretaOn je prvo bio strijelac u prvom dijelu susreta (32. minuta), a onda u nastavku i asistent za pogodak Solde (53.)Nije bilo ni lako, a još manje ugodno Bijelo-plavima prije ove utakmice u Rijeci. Šibenik im je staviogostujućom pobjedom nad Lokomotivom, sve je još itrijumfom Gorice protiv Dinama, ali je momčad reagirala na najbolji mogući način.