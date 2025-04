besplatnih seminara

Osječko-baranjska županija

Poduzetnički obzor

Uloga pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti u radnom okruženju

Šalica razgovora s nutricionistom

Ivana Sović

Zašto je važno vježbati

Maja Franjković

petak, 25. travnja 2025.

10 sati

Tekst: OBŽ

Foto: Pexels.com/Ilustracija

U ciklusukojeorganizira u okviru projekta „“ za poduzetnike i sve one koji su uključeni u poslovni svijet, sljedeći u nizu je seminar pod nazivom: „“. U okviru ovog seminara bit će održana dva predavanja:".Stres postaje neizostavni dio našeg radnog dana, a dugoročna izloženost stresu povećava potrebe organizma za hranjivim tvarima. Odsutnošću raznolikosti u prehrani i učestalim preskakanjem obroka često osjetimo iscrpljenost, manjak apetita, lošu probavu što značajno može utjecati na našu tjelesnu masu. Cilj ovog predavanja je osvijestiti i potaknuti uvođenje pravilnih prehrambenih navika u radnom okolišu. Na predavanju ćemo naučiti koje namirnice mogu zaštiti naš organizam od kroničnog stresa, kako se možete izboriti s manjkom apetita, koje strategije u prehrani mogu doprinijeti poboljšanju probave te jačanju fizičkog i mentalnog zdravlja općenito. Svi sudionici dobit će primjer zdravih recepata, a predavanje će održatiiz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.- "Sjedilački način života, brzi tempo i stres svakodnevne su pojave s kojima se susrećemo, a koje dovode do različitih bolesti modernog doba. Nedostatak vremena, slaba motiviranost i smanjeno kretanje dodatni su razlozi zbog kojih danas živimo sve nezdravije. Redovita i primjerena tjelesna aktivnost neophodna je suvremenom čovjeku. Vježbanje pozitivno utječe na fizičko, ali i na mentalno zdravlje, značajno poboljšava kvalitetu života, a koristi vježbanja su mnogobrojne. Na predavanju ćemo saznati zašto je važno vježbati i zašto nikada nije kasno za vježbanje, kako učiniti vježbanje dijelom svoje dnevne rutine te koje vježbe možemo izvoditi na poslu ili kod kuće, a predavanje će održatiiz Centra za rekreaciju „Core“.Seminar će se održati ugodine u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije, Županijska 4, Osijek, s početkom u, a predviđeno trajanje je do 12 sati. Tijekom pauze bit će posluženi „zdrava“ peciva i slastica te prirodni sokovi.Za sudjelovanje na ovom seminaru potrebno je popuniti i poslati obrazac prijave , najkasnije do 24. travnja ove godine.