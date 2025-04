Erasmus+

TALLER Together: Embracing Tolerance in Our School

OŠ Miroslava Krleže

Pontassieve i Firenci

Istituto Comprensivo Statale di Pontassieve

Treći kragujevački bataljon

Nikolina Pejić

tolerancije, interkulturalnog dijaloga i međusobnog uvažavanja

kulturu, povijest i poznatu gastronomiju

Kosom tornju

samostalnost, snalažljivost i otvorenost

Tekst i foto: OŠ Miroslava Krleže

U tjednu od 7. do 11. travnja 2025. godine održana je treća mobilnostprojekta "". Prvi Erasmus+ projekt u kojemu sudjelujeiz Čepina i ovo im je bila treća i posljednja mobilnost.Mobilnost je održana u gradu, a domaćin je bila škola. Uz školu domaćina i njihovu školu, sudjelovala je i osnovna školakoja je ujedno i pokretač ovog projekta.Projekt je, za OŠ Miroslava Krleže, koordinirala knjižničarkaU mobilnosti je sudjelovalo šest učenika škole koji su, zajedno sa svojim vršnjacima iz Italije i Srbije, sudjelovali u brojnim grupnim aktivnostima usmjerenima na poticanjeOsim radionica i timskog rada u domaćinskoj školi, učenici su imali priliku upoznatiItalije kroz organizirane posjete gradovima Firenci, Sieni i Pisi. Posebno iskustvo bilo je posjet gradskoj vijećnici Pontassieve gdje nas je dočekala udruga Corteo Storico Pontassieve. Uz priču o prošlosti grada imali smo priliku isprobati povijesne kostime.Šetnja ulicama Firence, razgledavanje galerija i muzeja, kao i neizostavni posjet poznatomu Pisi, omogućili su učenicima jedinstveno iskustvo učenja izvan učionice. Siena ih je posebno dojmila svojom očuvanom srednjovjekovnom atmosferom i bogatom kulturnom baštinom.Prednosti Erasmus+ programa posebno dolaze do izražaja u ovakvim projektima. Učenici stječu nova znanja, razvijaju komunikacijske vještine na stranim jezicima, upoznaju vršnjake iz drugih zemalja i razvijaju osjećaj tolerancije, poštovanja i suradnje. Boravak u drugoj zemlji potiče ih naprema novim iskustvima.Ovakva iskustva ostaju u trajnom sjećanju i često su poticaj za daljnje obrazovanje, učenje jezika i razmjenu ideja. Erasmus+ nije samo projekt – to je učenicima prilika za rast, učenje i povezivanje s Europom i svijetom."Zahvaljujemo domaćinima na gostoprimstvu i učenicima na aktivnom sudjelovanju te predstavljanju naše škole", kažu iz škole.