Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv

, počinje prodaja ulaznica za sljedeću domaću utakmicu skoja je na rasporedu u(16,00). Radno vrijeme Ticket pointa, odnosno prodajnog mjesta na Opus Areni, bit će, dok se na dan utakmice ulaznicenego samo preuzeti prethodno kupljene i to u vremenu od 10 do 17 sati. Dakako da je od 0 do 24 sata moguća i online kupovina preko portalakoja također počinje ovoga utorka i traje do subote, zaključno u 18 sati.je napomenuti da pravo kupovine ulaznica putem interneta imaju samo aktivni članovi NK Osijek!U utorak, srijedu i četvrtak imamoisključivo za aktivne članove našeg kluba, dok će se u petak i subotu ulaznice naći u, bez ikakvih uvjeta, ali isključivo na Ticket pointu, ne i online. U zaštićenoj prodaji vrijedi pravilo, naravno ukoliko navedni član ne posjeduje godišnju ili polugodišnju pretplatu jer mu u tom slučaju jednokratna ulaznica za ovu utakmicu nije potrebna, budući da je uključena u cjelokupni “paket”. Vrijedno je napomenuti kako aktivni član NK Osijek u zaštićenom razdoblju prodaje na osnovu svoga članstva ne može kupovati ulaznicu za drugu osobu.Također, ako niste u mogućnosti nazočiti utakmici, od utorka, počevši u 10 sati, imate dostupnu opciju “” i to nekome tko je aktivni član NK Osijek, a ne posjeduje godišnju/polugodišnju ulaznicu na svoje ime i prezime. Ovu je opciju moguće iskoristiti sve do nedjelje, zaključno u podne.