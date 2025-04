Opus Arene

Gorica

nimalo ugodan pogled

Svjestan sam okolnosti u kojima se nalazimo. Unatoč tomu, moram pohvaliti igrače da na treninzima čine baš sve kako bi slijedili ono što želimo od njih dobiti na terenu. Ne ide sve perfektno kada izostanu rezultati, ali ono osnovno: energija i prisutnost u glavi su na sasvim zadovoljavajućoj razini. Znamo kakva nas utakmica očekuje u subotu. Moramo na terenu odraditi sve što se dogovorimo, vjerujem da će naši navijači vidjeti barem tu energiju, kao i strast i da nam nije svejedno zbog onoga što je iza nas. Stoga ću ih zamoliti da maksimalno pomognu momčadi, unatoč svim okolnostima, a na terenu se moramo potruditi da sve skupa i zaslužimo. Znamo tko je na drugoj strani, Gorica je organizirana i kvalitetna, mijenjaju nekoliko sustava igre, no moramo se najviše fokusirati najviše na sebe. Na Maksimiru smo imali određenih dobrih razdoblja i to treba ponoviti i nastojati vremenski produžiti. Bit će svakako borbena i dobra utakmica, a mi imamo maksimalni imperativ da bismo osvojili sva tri boda

Simon Rožman

Pobjeda bi bila značajan vjetar u leđa

prvi natjecateljski dvoboj

Uvjeti koje imamo su fenomenalni, no mi nismo još na toj razini da bi sve išlo glatko. Međutim, krenuli smo putem koji je težak. Rezultati su do sada izostali, to je činjenica, ali to je s druge strane izazov za sve nas, moramo pokazati svima da vrijedimo više. Od prvoga dana govorim da imamo kvalitetu, no moramo se bolje posložiti. Igrači su toga svjesni, neke osnovne principe smo postavili, vjerujem da ćemo biti okomitiji, da ćemo imati dosta dobrih situacija za gol i da ćemo ga zabiti, a s njim bi onda porasla i razina samopouzdanja. Treba nam i to da se malo opustimo i odigramo bez grča. Jedan dobar rezultat sigurno bi nam bio značajan vjetar u leđa.

U sastavu neće biti kartoniranog Mersinaja te ozlijeđenog Mikolčića . A tko god bude igrao, imat će jasnu zadaću

Svi su već dobili određenu minutažu, veću ili manju. Sada će svaka utakmica do kraja biti na neki način i selekcijska za iduću sezonu. Imamo priliku pokazati što želimo, a igrače moram pohvaliti što se rada tiče, mislim da se sada i bolje poznajemo i da je dečkima lakše jer smo previše vremena proteklih tjedana proveli na putovanjima, između kojih je nedostajalo malo više vremena za rad i uigravanje. Mislim da će nam biti sve lakše i lakše kako vrijeme bude odmicalo, ali bi nam svaka pobjeda puno značila u smislu pozitive koja nam itekako treba. Obećavam da ćemo dati sve od sebe protiv jednog ozbiljnog protivnika s kvalitetnim pojedincima. Spremni smo „baciti se na glavu“ pa neka onda bude i malo sreće koje je također ponekad nedostajalo.

Nakon dužeg izbivanja s, naša će momčad konačno odigrati i jednu utakmicu na domaćem travnjaku. U goste nam u subotu dolazi(16 sati), a s obzirom na to koliko dugo čekamo pobjedu, kao i nana prvenstvenu ljestvicu, jasno je da je u svim razmišljanjima baš svakoga u redovima Bijelo-plavih prisutna samo –, istaknuo jeNašem će treneru ovo bitina Opus Areni i nadamo se i vjerujemo kako će proteći i završiti najbolje za sve nas., poručio je Rožman.