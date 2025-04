Regionalnom distribucijskom centru Osječko-baranjske županije

Regionalni distribucijski centar je otvoren početkom 2023. godine i iste smo imali 94% popunjenost kapaciteta, što je bio i dokaz da je ova infrastruktura potrebna našim voćarima i povrćarima. Prošle godine dogodila se velika suša, pao je i led te su zbog elementarnih nepogoda voćari imali velikih problema, a u domino efektu i mi, pa je popunjenost kapaciteta bila 65 posto. Unatoč tomu, RDC je godinu završio s pozitivnim rezultatom. S druge strane, to vrijeme smo iskoristili za uvođenje HASAP sustava u sortirnici, pakirnici i proizvodnji soka čime smo dobili i potrebnu širinu prijema artikala. Uz jabuku kao dominantnu kulturu, tu su i batat, krumpir, mrkva, luk i ostalo. To nas posebno veseli jer je izuzetno veliki posao u dvije godine u realnom sektoru podići firmu od nule, a RDC je danas u punoj funkciji. Imamo kompletan pogon, od sortirnice, pakirnice, dugotrajnog čuvanja voća i povrća do proizvodnje soka, a uz postojeći objekt nalazi se još 5,5 ha našeg zemljišta koje planiramo koristiti za drugu i treću fazu razvoja. Dakle, ne stajemo, samo je prva faza završena

Alen Mamić

Regionalni distribucijski centar OBŽ za voće i povrće je uzoran primjer strateškog projekta Osječko-baranjske županije, i to od ideje do realizacije u kojoj su sudjelovali i bivši župani i naša zastupnica koja je danas s nama u obilasku. Ovakav projekt je bio potreban našim proizvođačima voća i povrća, pa je zadovoljstvo čuti upravo njihove predstavnike kao proizvođače i korisnike ovog pogona. Kao što je poznato, njihovi ovdje uskladišteni proizvodi mogu u bilo kojem dijelu godine, kada dostignu višu cijenu na tržištu, biti distribuirani na tržište. Osim pomoći proizvođačima voća i povrća, ovdje su otvorena i nova radna mjesta, što je posebno važno i za Grad Osijek i za Osječko-baranjsku županiju. Čestitam direktoru, Upravi i svim djelatnicima RDC-a

Mato Lukić

Nataša Tramišak

Nakon dvije godine punog rada vidimo da RDC zadovoljava osnovnu namjenu, stvara trajna partnerstva s poljoprivrednim proizvođačima, asortiman se proširuje, skladišni kapaciteti su dostatni za trenutne potrebe, a postoje tendencije daljnjeg širenja i razvoja. Tijekom dvije godine ustrojen je rad kvalitetnog tima, postoji tehnologija koja može zadovoljiti potrebe proizvođača i pomoći distribuirati njihov proizvod krajnjim potrošačima, a naravno planiraju i razvoj novih proizvoda, sada voćnih sokova, nadamo se i sokova od povrća. To je ujedno značajan iskorak u povezivanju prehrambene industrije i poljoprivrednih proizvođača te stvaranju dugoročnih i kvalitetnih partnerstva s poljoprivrednim proizvođačima

Dragan Vulin

Smatram iznimno važnim da upravo ovaj Centar okuplja sve proizvođače i ima niz prednosti. U narednom razdoblju planiramo još veću suradnju, između ostalog i na opskrbi naših osnovnih škola i vrtića te aktivnostima Poduzetničke zone u kojoj je RDC jedan od većih i važnijih investicija te potiče rast gospodarstva na području grada Osijeka

Mirko Slišković

Uz veću cijenu, postižemo i veću kvalitetu proizvoda jer se jabuke ovdje super čuvaju pa izgledaju kao da su jučer ubrane. Naravno, u konačnu cijenu su ukalkulirani i troškovi skladištenja, no opet nam ostaje veća razlika u cijeni nego nakon direktne prodaje. U RDC-u se dobro odrađuje svaki posao, rade stvarno kvalitetno i profesionalno, pa se o svemu dogovorimo, od skladištenja, sortiranja do pakiranja

U radnom posjetuza voće i povrće udanas (17. travnja 2025. godine) su bili obnašatelj dužnosti župana OBŽ, zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka, zamjenik župana, saborska zastupnicai saborski zastupnikte predstavnici proizvođača i korisnika RDC-a. Povod posjetu je upoznavanje s trenutnim radom, stanjemza novu voćarsku sezonu. Razgovaralo se i o daljnjim planovima ovog strateškog projekta Osječko-baranjske županije, čije je izgradnja koštala 14,6 milijuna eura, od čega je 10 milijuna eura nepovratno iz Nacionalnog plana otpornosti i oporavka, a razliku od 4,6 milijuna eura osigurala je Osječko-baranjska županija.- rekao je, predsjednik Uprave RDC OBŽ za voće i povrće d.o.o. te najavio daljnje aktivnosti na unaprjeđenju rada i poslovanja.- rekao je obnašatelj dužnosti župana. Dodao je kako je RDC odličan i pozitivan primjer te predstavnici drugih županija dolaze u posjete kako bi se informirali o pokretanju i vođenju investicije.Saborska zastupnicapodsjetila je kako je Osječko-baranjska županija, osluškujući potrebe svojih poljoprivrednih proizvođača, prvenstveno proizvođača voća i povrtlarskih kultura, izgradila Regionalni distributivni centar za voće i povrće. -- istaknula je Nataša Tramišak.Zamjenik osječkog gradonačelnikanaglasio je ulogu Grada Osijeka koji je kao partner Županije sudjelovao u cijelom projektu, od darovanja zemljišta do drugih aktivnosti. -- kazao je Dragan Vulin.Braniteljska zadruga Pleter je korisnik usluga RDC-a od početka njegova rada, paističe da su proizvođači jabuka i puno ranije ukazivali na potrebu izgradnje takvog pogona te su ga napokon dobili s RDC-om. -- kazao je Mirko Slišković.