Satnice Đakovačke i Potnjana

teška prometna nesreća

izgubile tri osobe

Na Državnoj cesti broj 515 , između Satnice Đakovačke i Potnjana , 16. travnja u 21.35 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su tri osobe smrtno stradale dok su dvije osobe lakše ozlijeđene.



44-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom našičkih registracijskih oznaka i kretao se iz smjera Satnice Đakovačke u smjeru Potnjana. Dolaskom do blagog zavoja udesno i izlaska iz zavoja vozač je kotačima prešao na bankinu nakon čega je naglo skrenuo ulijevo, zbog čega je došlo do bočnog zanošenja vozila i prelaska u lijevu prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera.



U tom trenutku u njegovo vozilo udario je osobni automobil s kojim je upravljao 36-godišnjak , a koji se kretao iz suprotnog smjera.



Na mjestu događaja preminula su djeca starosti 10 i 8 godina, koja su se nalazila na zadnjem sjedištu osobnog automobila, dok je 44-godišnji vozač preminuo na putu do bolnice.



36-godišnji vozač i 34-godišnja putnica iz osobnog automobila đakovačkih registracijskih oznaka lakše su ozlijeđeni .



Svi sudionici prometne nesreće koristili su sigurnosni pojas.



Državna cesta 515 između Satnice Đakovačke i Potnjana je u vremenu od 21.50 do 1.48 sati bila zatvorena za sav promet, a promet se odvijao okolnim cestama

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Sinoć, poslije 21 sat izmeđudogodila seu kojoj su život, dok su dvije osobe", izvijestili su iz policije.Iz osječkog KBC-a izvijestili su da su dvije osobe zaprimljene u KBC Osijek te je nakon učinjene obrade jedna osoba hospitalizirana u Zavodu za traumatologiju zbog zadobivenihkojepo život. Druga osoba je otpuštena na kućno liječenje.