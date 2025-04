Uskrsa i Uskrsni ponedjeljak

trgovine

trgovina i trgovačkih centara

Konzum:

Lidl

Plodine

Studenac

Eurospin

Kaufland

Spar

NTL

Portanova

Mall Osijek

Emmezeta

Retail park Gacka

Pevex

Metro

Stop shop Osijek

* Napomena : Radno vrijeme trgovina je preuzeto s web stranica

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Bliži nam se blagdanpa ćeraditi drugačije no inače. U nastaku možete provjeriti radno vrijemeu subotu, nedjelju i ponedjeljak:Subota, 19. travnja - od 7:00 do 21:00 satNedjelja, 20. travnja -Ponedjeljak, 21. travnja -Subota, 19. travnja - od 8:00 do 21:00 satNedjelja, 20. travnja -Ponedjeljak, 21. travnja -Subota, 19. travnja - od 7:00 do 22:00 sataNedjelja, 20. travnja -Ponedjeljak, 21. travnja -Subota, 19. travnja - Martina Divalta od 8:00 do 20:30 satiBednjanska ulica, Vukovarska od 7:00 do 21:00 satVinkovačka od 7:30 do 20:00 satiKralja Petra Svačića, Zrinjevac, Josipa Jurja Strossmayera od 7:00 do 22:00 sataTrg slobode od 7:00 do 20:00 satiNedjelja, 20. travnja -Ponedjeljak, 21. travnja -Subota, 19. travnja - od 7:00 do 21:00 satNedjelja, 20. travnja -Ponedjeljak, 21. travnja -Subota, 19. travnja - od 7:00 do 22:00 sataNedjelja, 20. travnja -Ponedjeljak, 21. travnja -Subota, 19. travnja -Kneza Trpimira od 8:00 do 22:00 sataSv. Leopolda B. Mandića, Strossmayerova, Svilajska 35b od 7:00 do 21:00 satSvilajska 31a od 9:00 do 21:00 satNedjelja, 20. travnja -Ponedjeljak, 21. travnja -Subota, 19. travnja - [nema objavljeno radno vrijeme]Nedjelja, 20. travnja -Ponedjeljak, 21. travnja -Subota, 19. travnja - od 9:00 do 21:00 satNedjelja, 20. travnja -Ponedjeljak, 21. travnja -Subota, 19. travnja - od 9:00 do 21:00 satNedjelja, 20. travnja -Ponedjeljak, 21. travnja -Subota, 19. travnja - od 8:00 do 21:00 satNedjelja, 20. travnja -Ponedjeljak, 21. travnja -Subota, 19. travnja - od 9:00 do 21:00 satNedjelja, 20. travnja -Ponedjeljak, 21. travnja -Subota, 19. travnja - od 7:30 do 15:00 satiNedjelja, 20. travnja -Ponedjeljak, 21. travnja -Subota, 19. travnja - od 6:00 do 21:00 satNedjelja, 20. travnja -Ponedjeljak, 21. travnja -Subota, 19. travnja - od 9:00 do 21:00 satNedjelja, 20. travnja -Ponedjeljak, 21. travnja -